04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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İngiliz gazetesi yazdı! İşte anlaştıkları 4 bölge

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İngiliz Daily Telegraph, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in üzerinde anlaştığı Suriye'de oluşturulacak "güvenli bölgeler"le ilgili taslak belgeyi açıkladı.
İngiliz gazetesi yazdı! İşte anlaştıkları 4 bölge
İngiliz gazetesi yazdı! İşte anlaştıkları 4 bölge İngiliz gazetesi yazdı! İşte anlaştıkları 4 bölge İngiliz gazetesi yazdı! İşte anlaştıkları 4 bölge

İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi'de yaptıkları görüşmeye sayfalarında geniş yer verdi. İki lider arasında buzların eridiğini belirten Daily Telegraph gazetesi, Putin ve Erdoğan'ın Suriye'de "güvenli bölgeler" oluşturulması için birlikte çalışacaklarını yazdı.

Daily Telegraph'daki Josie Ensor imzalı haberde, Türkiye ve Rusya'nın uzun süre Suriye konusunda karşıt görüşleri savundukları hatırlatılıyor. Haberde şimdi ise iki ülke liderlerinin Suriye'de hassas ateşkesi güçlendirmek istediklerinin altı çiziliyor.
Putin ve Erdoğan'ın bu noktada Suriye'de "güvenli bölgeler" oluşturulmasında anlaştıkları belirtiliyor.

'DÖRT GÜVENLİ BÖLGE'

Daily Telegraph'ın ulaştığı bir taslak belgeye göre söz konusu "güvenli bölgelerin" muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinde, Humus kentinin kuzeyinde, Doğu Gu ta'da ve Suriye'nin güneyinde oluşturulması planlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmaların tamamen durması halinde, önerilen bu alanların "uçuşa yasak bölgeler" olması gerektiğini söylemişti.

Daily Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da daha önce bu yönde bir plana destek vereceğini söylediğini hatırlatıyor. Gazete, Suriyeli muhaliflerin ise mevcut şekliyle plana karşı çıktıklarını da yazıyor.

Muhalifler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da süren görüşmelere katılımlarını, sivillere yönelik hava saldırılarının sürdüğünü gerekçe göstererek askıya almışlardı.

TIMES: MUHALİFLER ÜLKE ÇAPINDA ATEŞKES İSTİYOR

İngiliz Times gazetesi de bugünkü haberinde Putin ve Erdoğan'ın aynı fikirden bahsedip bahsetmedilerinin net olmadığını yazıyor.
Gazete bu yorumuna gerekçe olarak Erdoğan'ın "çatışmasızlık bölgeleri" ifadesini kullanmasını ve İdlib dışında Türkiye-Suriye sınırında tek bir alana atıfta bulunmasını gösteriyor.

Times da Daily Telegraph gibi Astana görüşmelerinde dört ayrı bölgeden bahsedildiğini; Rusya'nın bu gölgelerde güvenliği İran ve Türkiye ordularıyla birlikte sağlamayı önerdiğini vurguluyor. Gazete halen planı kabul edilemez bulan muhaliflerin ise ülke çapında ateşkes istediklerini belirtiyor.

FT: ABD, DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISINI ASTANA'YA GÖNDERDİ

Financial Times'taki haberde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde "güvenli bölgeler" konusunun tartışılması ve dün Soçi'de yapılan çağrı sonrası Amerikan yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Stuart Jones'u gözlemci olarak Astana'ya gönderdiği vurgulanıyor. Gazete ayrıca Rusya'nın son önerilerinin, geçen ayki Moskova gezisi sırasında, Suriye'de "geçici istikrar bölgeleri" oluşturulmasını öngören ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ınkilerle örtüştüğüne de dikkat çekiyor.

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