04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Türkiye yeni hamle! Üretimi başladı

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TÜMOSAN tarafından geliştirilen, yüzde 100 yerli taktik tekerlekli zırhlı aracın ilk prototipinin üretimi gerçekleştirildi
Türkiye yeni hamle! Üretimi başladı
Türkiye yeni hamle! Üretimi başladı Türkiye yeni hamle! Üretimi başladı Türkiye yeni hamle! Üretimi başladı

Dengeli zırh koruması, hareket ve taşıma kabiliyetine sahip olan yerli 4x4'ün şanzımanı ve güç aktarma sistemi ile %30 yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Motor, şanzıman ve güç aktarma grupları ile elektronik sistemlerin AR-GE çalışmalarına odaklanan TÜMOSAN, kırk yılı aşkın süredir yüzde 100 Türk sermayesi ve mühendisleri ile milli projelere imza atıyor. Bu misyonu çerçevesinde TÜMOSAN son olarak, Milli Entegre Taktik Tekerlekli Araç Projesi’ni (MENTAP) hayata geçirdi.

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Türk Savunma Sanayisinin yerlilik oranını gelişmiş ülkelerdeki seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirten TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün "Bu projeyle gelişmiş ülkelerde %95 seviyelerinde olan, ancak ülkemizde uzunca bir süredir %50 seviyesini aşamayan savunma sanayii yerlilik oranını, gelişmiş ülke seviyelerine çekecek bir proje modeli hayata geçirdik. Bu proje sayesinde yurt içi ihtiyacı karşılayacak ve aynı zamanda yabancı ülkelerin savunma amaçlı ürünlere uyguladığı sınırlamaları ortadan kaldırarak yeni ihracat imkanları oluşturacağız. Projemizin ilk ürünü olan ve mühendislerimiz tarafından geliştirilen “Hafif Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç”, özgün tasarımı ve yüksek yerlilik oranı ile savunma sanayiinde Türkiye’nin gücünün önemli bir göstergesini oluştururken, yurt dışı savunma sanayisinde öne çıkan bir araç haline gelecek” dedi.

MODERN VE MODÜLER MENTAP

Ailesinin hafif sınıftaki ilk ürününün teknik özelliklerine ilişkin Öğün şunları söyledi: “Yüksek yerlilik oranı hedefimiz doğrultusunda TÜMOSAN AR-GE ekibi, dünya genelindeki modern askeri araç projelerini inceleyerek ve ülkemize rekabet avantajı sunacak tasarımı yaparak, 4X4 hafif taktik tekerlekli zırhlı aracımızı ortaya çıkardı. Aracın modern tasarımı, modüler ve farklı kullanım amaçları için uyarlanabilir alt yapısı ile gelişen Türk Savunma Sanayisinin yurt içi ve yurt dışında başarılı bir temsilcisi olmayı hedefliyoruz.”

YERLİ VE YABANCI ÜRETİCİLERLE İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ

Kurtuluş Öğün, modern taktik tekerlekli zırhlı araçların ihtiyacı olan alt sistemleri oluşturan güç aktarma ve bağımsız süspansiyon sistemi geliştirme çalışmalarını da hayata geçirdiklerini aktardı. Öğün, “Araç sayesinde savunma sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik alt sistemlerin tasarım ve üretim kabiliyetini de kazandık. Geliştirdiğimiz alt sistemlerin yurt içi ve yurt dışı araç üreticileri ile ortak kullanımına yönelik iş birliği imkânlarına her zaman açığız” dedi.
 

YENİ ŞAFAK

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