Uğur Dündar'ın hedefi Kılıçdaroğlu!

CHP'li vekillerin ardından Uğur Dündar da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koydu.

16 Nisan'da 'Evet' oylarının yüzde 50'nin üzerinde gelmesinin ardından 'Hayır' cephesinde kulisler karıştı. Özellikle CHP'de, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterip kazan kaldıranlar her geçen gün artıyor.

KILIÇDAROĞLU'NU SATTI

Muharrem İnce, Fikri Sağlar ve Deniz Baykal'ın ardından Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesinde büyük pay sahibi olan Uğur Dündar da alenen Kılıçdaroğlu'nu değiştireceklerini yazdı.

"MUHALEFET DE SORUMLU"

"Türkiye'de son 15 yıldır AKP iktidarının sürmesinde, muhalefetteki partilerin yetersizliğinin çok büyük rolü olduğunu söylememiz gerekiyor" diyen Dündar, "Muhalefetteki iktidar değişmeden AKP iktidarının değişmeyeceğini gösteriyor" diye yazdı.

"ESKİSİ GİBİ SÜRÜP GİTMEYECEK"

Dündar, "Önce muhalefetteki iktidar, sonra AKP iktidarı değişecek. Hiçbir şey eskisi gibi sürüp gitmeyecek" diye yazdı.