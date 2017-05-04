04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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'Kılıçdaroğlu hem suçlu hem güçlü'

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "YSK başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.
'Kılıçdaroğlu hem suçlu hem güçlü'
'Kılıçdaroğlu hem suçlu hem güçlü' 'Kılıçdaroğlu hem suçlu hem güçlü' 'Kılıçdaroğlu hem suçlu hem güçlü'

Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili sözlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun YSK başkan ve üyeleri hakkındaki haksız ve saygısız sözlerinin açık iftira, hakaret, suç ve gayri ahlaki olduğunu belirten Bozdağ, "YSK başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'hem suçlu hem de güçlü' tanımına uymaktadır. YSK başkan ve üyeleri, anayasaya ve hukuka bağlı, saygın, iyi yetişmiş, alanında deneyimli, görevlerini bağımsız ve tarafsız yapan kişilerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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YSK'nın, halk oylaması sürecini ve sonrasını, hukuka, önceki istikrarlı kararlarına uygun yönettiğini ifade eden Bozdağ, YSK'nın Türkiye'nin yüz akı bir güven müessesesi olduğunu vurguladı.

Bozdağ, YSK kararları aleyhine hiçbir merciye başvurulamayacağının açık anayasa hükmü olduğunu, buna karşın "Yargı yolu açık" demeyi, yargıya başvurmayı "halkı aldatmak" olarak nitelendirdi.

TUTARSIZLIK

Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:

"2015'te aynı konuda, aynı türden YSK kararlarını hukuki gören CHP'nin, bugün, aynı kararı veren YSK'yı 'çetelikle' suçlaması tutarsızlıktır. Mühür konusunda 2010'dan önceki ve sonraki yasa hükmü, aynı içerikte iken 'farklı' diye anlatmak, hem ahlaksızlıktır hem de halkı yanıltmaktır. Bütün bu gerçekliğe rağmen CHP'nin halkı aldatmaya, gerçekleri çarpıtmaya devam etmesi ve YSK'yı suçlaması, ahlaki, hukuki ve etik değildir. Bütün bu gayri ahlaki ve gayri hukuki baskılara, hakaretlere ve suçlamalara rağmen vazifesini hukuka uygun yapan YSK üyelerini kutluyorum."

Başarısızlığını, eksikliğini, kusurunu gizlemek için YSK üyelerini suçlamanın CHP'nin başarısızlığını, eksikliğini ve kusurunu örtmeyeceğini belirten Bozdağ, CHP'nin Danıştaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmasının da başarısızlığını, eksikliğini ve kusurunu örtmeyeceğine işaret etti.

Halkın anayasayı değiştirdiğini, sistemin değiştiğini ve halk oylaması sonuçlarının kesinleştiğinin altını çizen Bozdağ, herkesin sonuçları kabul ettiğini ve ilk uygulamanın da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bekir Bozdağ, CHP'deki tartışmanın, başarısızlığa kılıf aramanın ve başkalarını suçlamanın bitmediğini, CHP'nin her seçim sonrasındaki kadim gündemini tekrarladığını ifade etti.

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