04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:10Güneş 05:52Öğle 13:08İkindi 16:58Akşam 20:11Yatsı 21:45
    • 24°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 93.284 -0.62
  • Altın: 140,699 0.04
  • Dolar: 3,5564 0.59
  • Euro: 3,8916 0.85

Rusya, yasak kararını geri çekiyor

»
Rusya, Türkiye’ye charter seferlerinin durdurulması yönündeki uyarıyı geri çekeceğini açıkladı.
Rusya, yasak kararını geri çekiyor
Rusya, yasak kararını geri çekiyor Rusya, yasak kararını geri çekiyor Rusya, yasak kararını geri çekiyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya Havacılık Kurumu’nun (Rosaviatsiya) Nisan ayının başında havayolu şirketlerine gönderdiği Türkiye’ye charter seferlerinin durdurulması yönündeki uyarıyı geri çekeceğini bildirdi.

Dvorkoviç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uyarı geri çekilecek. Türkiye'de durumun normale döndüğünü, risklerin adım adım azaldığını görüyoruz. Bu geri çekilecek, fakat tekrar ediyorum, bunun bizim ilişkilerimizin genel fonuna uygun olması gerek. Bizim tüm ekonomik ilişkilerde olumlu şeyler görmemiz gerek" dedi.

Nisan ayının başında Rosaviatsiya havayolu şirketlerine siyasi sebeplerden dolayı Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin uyarıda bulunmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya, yasak kararını geri çekiyorRusya, yasak kararını geri çekiyorRusya, Türkiye’ye charter seferlerinin durdurulması yönündeki uyarıyı geri çekeceğini açıkladı.
Türkiye yeni hamle! Üretimi başladıTürkiye yeni hamle! Üretimi başladıTÜMOSAN tarafından geliştirilen, yüzde 100 yerli taktik tekerlekli zırhlı aracın ilk prototipinin üretimi gerçekleştirildi
Turkcell'in ortağından önemli kararTurkcell'in ortağından önemli kararTurkcell'de yüzde 38 hisseye sahip olan Telia, şirketin toplam yüzde 6.8'ine denk gelen yaklaşık 150 milyon hisse teklif ettiğini açıkladı.
Türk vatandaşlarına vize engeli kalkıyorTürk vatandaşlarına vize engeli kalkıyorRusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türk vatandaşların Rusya'da çalışması önündeki kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı.
Gülen, o ismi ekonomi bakanı yapacaktı...Gülen, o ismi ekonomi bakanı yapacaktı...Gizli tanık, FETÖ'nün 17-25 Aralık süreci sonrası başarılı olunması halinde TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın ekonomi bakanı olacağını iddia etti.
Efsane marka artık 'çöp' oldu!Efsane marka artık 'çöp' oldu!Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody`s, İsveç merkezli telekomünikasyon şirketi Ericsson’un kredi notunu çöp seviyesine indirdi.
  • Vatandaşa müjde! İndirim üstüne indirim geliyor04 Mayıs 2017 Perşembe 10:45
  • Türk tarım yatırımcısı dışarı gidiyor04 Mayıs 2017 Perşembe 10:00
  • Putin ilk kez sebebini açıkladı! Türklerden...04 Mayıs 2017 Perşembe 09:59
  • Referandum sonra iş hayatında önemli değişiklik04 Mayıs 2017 Perşembe 09:30
  • Bir dönemin Türk devi geri dönüyor04 Mayıs 2017 Perşembe 09:00
  • Çalışanlar dikkat! Bunu yapan işten çıkarılır04 Mayıs 2017 Perşembe 08:45
  • ABD tarihinin en büyük iflası04 Mayıs 2017 Perşembe 07:30
  • Seferberlik müjdesi! 3 ayda 1 milyonu aştı04 Mayıs 2017 Perşembe 07:15
  • Dev şirketin tamamı satıldı!04 Mayıs 2017 Perşembe 06:15
  • Fed faiz kararını açıkladı04 Mayıs 2017 Perşembe 00:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri