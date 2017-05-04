Melih Gökçek'ten bomba CHP anketi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden CHP ile ilgili bir anket düzenledi. İşte Melih Gökçek'in yaptığı o anket...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir anket yaptı.

Sosyal medyayı çok etkin kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son anketinde Cumhuriyet Halk Partii ile ilgili bir soru sordu. Son günlerde CHP’de yaşanan gelişmeler ile iligli olarak paylaşımlar yapan Gökçek, “CHP’nin bölündüğüne dair medyada birçok yazı ve yorum çıkıyor. CHP sizce kaç parça? diye sordu.

Melih Gökçek’in anketindeki şıklar ise dikkat çekti. Gökçek takipçilerine sorduğu soru için "iki parça, üç parça, beş parça, paramparça" seçeneklerini sundu.

Melih Gökçek'in yapmış olduğu anket tamamlandı.Sonuçları yine kendi hesabından takipçileri ile paylaşan Gökçek, 'CHP'nin kaça bölündüğü' şeklindeki sorusuna yüzde 78 oranında 'paramparça' cevabı verildiğini açıkladı.