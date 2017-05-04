Acil toplantının sebebi ortaya çıktı! İstifa etti

İngiltere'de kraliyet ailesinin üyeleri, Buckhingam Sarayı'nda acil olarak toplandı. Prens Philip'in (95) tüm kraliyet görevlerinden çekileceği açıklandı.

İngiltere'de Kraliyet ailesi bugün olağanüstü toplantı haberleriyle gündemde yer aldı. Gece yarısı 3 sularında tüm yetkililer acil toplantıya çağrıldı. İlerleyen saatlerde gelen haberlere göre; acil durumun nedeninin ise Prens Philip'in Kraliyet ailesindeki bütün görevlerinden ayrılma kararı olduğu ortaya çıktı. Prens'in görevlerinden sonbahar itibariyle ayrılacağı belirtiliyor.

İngiiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre İngiltere Prensi Philip, Kraliyet ailesi içindeki tüm görevlerinden ayrıldı. Edinburgh Dükü Philip'in bütün görevlerinden ayrılması, Kraliçe Elizabeth'in dün gece saatlerinde bütün Kraliyet ailesi üyelerini acil toplantıya çağırmasının ardından açıklandı.

ACİL TOPLANTI SPEKÜLASYONLARA NEDEN OLMUŞTU

Associated Press'in haberine göre tüm kıdemli personeller Buckingham Sarayı'nda acil toplantıya davet edildi. Rutine uymayan toplantının ardından konuşan yapan kraliyet kaynakları 'Endişe yaratacak bir durum yok' açıklaması yaptı.

Ancak İngiliz medyasında ilk olarak Prens Philip'in ya da Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybettiği iddiaları dolaşmaya başlamıştı. Buna karşın, Prens Philip'in görevlerinden istifa ettiği ortaya çıktı.