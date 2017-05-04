Türk vatandaşlarına vize engeli kalkıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türk iş adamlarına vize kolaylığı sağlanması için bu kişilerin isimlerinin yer aldığı listenin kendilerine iletilmesini bekleyeceklerini söyledi. Dvorkoviç, Türk vatandaşların Rusya'da çalışması önündeki kısıtlamaların da kaldırılacağını belirtti.

Dvorkoviç, "(Vize kolaylığı sağlanacak) Türk iş adamlarının isimlerinin yer aldığı listesinin Türkiye tarafından bize verilmesini bekliyoruz. Bunun uzun bir zaman alacağını sanmıyorum" dedi.



Dvorkoviç'in verdiği bilgiye göre, Türkiye'den giden uçakların mürettebatı ve resmi yetkililer içinse herhangi bir listeye gerek olmadan vize serbestisi uygulanacak.



Dvorkoviç ayrıca, Türk vatandaşlarının Rusya'da çalışmasına yönelik sınırlamaların da kaldırılacağını söyledi. Dvorkoviç, Rusya'da çalışacak kişilerin iş vizesi almalarının gerekeceğini de ekledi.



Rusya hükümeti, Türk F16'larının bir Rus uçağını düşürmesi ardından Rus şirketlerinde çalışabilecek Türk vatandaşlarının sayısı konusunda bazı sınırlamalar getirmişti.



Dvorkoviç'in bu açıklamaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.



Putin de görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında hizmet, ürün, tekstil ve inşaat sektörleriyle ilgili Türkiye'ye getirilen kısıtlamaların hepsinin kaldırılmasına karar verdiklerini söylemişti. Fakat Putin, Rus üreticilerin zarar görmemesi için Türkiye'ye uygulanan domates yasağının devam edeceğini belirtmişti.



Türkiye'ye vize uygulamaya da devam edeceklerini kaydeden Putin, bunun, iki ülkenin emniyet güçlerinin ne kadar yoğun bir işbirliği içinde olacağına bağlı olarak değişebileceğini eklemişti.