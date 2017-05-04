Yunanistan darbeciler için son kararını verdi!

Yunanistan 15 Temmuz sonrası ülkelerine kaçan 8 darbeci askerlerden son ikisi için yapılan iade talebini de reddetti.

Türkiye'den Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için yapılan iade başvurularının tümü reddedildi. Yüksek mahkeme, bugün kalan iki asker için de öncekilerle aynı kararı verdi.

Yunan yüksek mahkemesi, firari FETÖ'cüler Bilal Kurugül, Gencay Böyük ve Ahmet Güzel'in iade edilmeyeceğini dün açıklamıştı.

Geçen hafta da diğer üç firari asker Abdullah Yetik, Feridun Çoban ve Süleyman Özkaynak için aynı hüküm ilan edilmişti.



DARBECİLERİ ISRARLA VERMİYORLAR

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 16 Temmuz sabahı helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü sekiz asker, şimdiye kadar birçok kez mahkemeye çıktı. Yunan yargısı, Türkiye'nin iade talebini birçok kez geri çevirdi.

Son olarak iade talebinin Ocak 2017'de üst mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine Türkiye yeni bir talepte daha bulunmuştu.

Yunanistan'daki yerel mahkemeler Türkiye'nin ilk başvurusunda üç askerin Türkiye'ye iadesi yönünde karar verse de üst mahkeme sonradan bu kararı bozmuştu.

Firari FETÖ'cü askerler hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunuyor.