04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Fiyatlar düşecek

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Domates fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Zeybekci, "Bir hafta 10 gün içinde fiyatlar aşağı doğru gidecek. Hafta sonundan itibaren bu sonucu görürüz" dedi.
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Fiyatlar düşecek
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Fiyatlar düşecek Ekonomi Bakanı Zeybekci: Fiyatlar düşecek Ekonomi Bakanı Zeybekci: Fiyatlar düşecek

"Rusya ile domates hariç tüm tarım ürünlerindeki engeller kaldırıldı" diyen Bakan, vize ile ilgili iş dünyasının önündeki engellerin kaldırıldığını ifade etti. Zeybekci, Rusya ile 2015 Kasım öncesine dönüldüğünü belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, NTV'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'ya 270 milyon dolarlık domates ihracatı olduğunu belirten Zeybekci şunları söyledi: "Domates şımardı. Dün çok başarılı bir ziyaret oldu. Espriyle karışık domates ön plana çıkmış gibi oldu. Domatesin enflasyonun içinde en fazla artış olan ürün oldu. Çünkü sezon geçişi. Piyasada ürün yok, fiyat yükseldi. Bir hafta 10 gün içinde fiyatlar aşağı doğru gidecek. Hafta sonundan itibaren bu sonucu görürürüz" dedi.

Rusya'yla yapılan temasları değerlendiren Bakan Zeybekci şunları söyledi: "2015'teki olaydan önceki döneme hemen hemen döndük. Vizelerle ilgili işadamlarının vizesiz ortama geçiş gibi bir ortama geldik. Tarım ürünlerindeki yasakların tamamı kalktı. Domateste vergilerle ilgili kendilerini korumalarına belirli sezonlarda müsaade edeceğiz. Seracılıkta yatırım yapma düşüncesindeler. Hemen hemen her şey halledildi. 100 milyar dolarlık bir hedef vardı, oraya doğru geçişle ilgili çok önemli bir süreçti dünkü zirve. Şu anda toplam dış ticaret hacminde 20 milyar doların altına düştük. Hemen hemen yarı yarıya düştü. Rusya ile Türkiye birbirini tamamlayan iki ülke. Biz Rusya'dan tarım ithalatçısı değiliz." 

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