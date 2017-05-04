Adana’nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangınıyla ilgili 7 kişi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Aladağ faciasında yeni gelişme!
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