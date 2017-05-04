04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:10Güneş 05:52Öğle 13:08İkindi 16:58Akşam 20:11Yatsı 21:45
    • 24°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 93.695 -0.18
  • Altın: 141,031 0.28
  • Dolar: 3,5498 0.40
  • Euro: 3,8786 0.51

Aladağ faciasında yeni gelişme!

»
Aladağ faciasında yeni gelişme!
Adana’nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangınıyla ilgili 7 kişi hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Aladağ faciasında yeni gelişme! Aladağ faciasında yeni gelişme! Aladağ faciasında yeni gelişme!

Adana’nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangınıyla ilgili 7 kişi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aladağ faciasında yeni gelişme!Aladağ faciasında yeni gelişme!Adana’nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangınıyla ilgili 7 kişi hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Beyazperdede ezan okuyacak!Beyazperdede ezan okuyacak!İslam aleminde ilk ezan okuyan Müslüman olarak bilinen Bilal-i Habeşi'nin hayatını anlatan 'Özgürlüğün Sesi Bilal' filmi, 26 Mayıs'ta vizyona girecek.
Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı!Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı!İstanbul'da bir ilkokulda, iddiaya göre, sınıf öğretmeni birinci sınıfa giden öğrencisini dövdü. Öğretmen öğrencisinin omuzunu ısırdı.
Hawking: Dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmeliyizHawking: Dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmeliyizÜnlü fizikçi Stephen Hawking, insanlığın dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmesi gerektiğini söyledi.
Gözlerini kaybettiği kazayı ilk kez anlattıGözlerini kaybettiği kazayı ilk kez anlattıBir radyo programına konuk olan ünlü şarkıcı Metin Şentürk pek az kişinin bildiği, henüz çocuk yaştayken geçirdiği ve kör olmasına neden olan kazayı anlattı.
Silikonu yapan kuaför konuştuSilikonu yapan kuaför konuştuAdana'da yaşanan korkunç silikon skandalı sonrasında, işlemi uygulayan kuaför Soner G. suçlamaları reddetti ve işlemi Merve Keleş istediği için uyguladığını açıkladı.
  • Ünlü futbolcu akıl hastanesine kaldırıldı03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:24
  • Kendi ölüm fotoğrafını paylaştı03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:22
  • Candan Erçetin eski işine geri döndü03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:18
  • Davut Güloğlu'nun cezası belli oldu03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:16
  • Oktay kaynarca ateş püskürdü!03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:15
  • Gökhan Gencebay: Defalarca nezarette yattım03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:14
  • Polis tarlaya girdi, yine de çıkmadılar!03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:13
  • Türkiye'de bir tek o kaldı!03 Mayıs 2017 Çarşamba 08:30
  • Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!02 Mayıs 2017 Salı 23:31
  • Özel hastanede büyü bozma skandalı!02 Mayıs 2017 Salı 15:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri