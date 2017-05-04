MHP 39 ilin kongresini aynı anda yapacak

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile yapılan değerlendirme toplantısının ardından 39 ilin kongresinin 21 Mayıs tarihinde yapılacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile yapılan değerlendirme toplantısının ardından 39 ilin kongresinin 21 Mayıs tarihinde yapılacağını söyledi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından dün gerçekleştirilen İl Başkanları toplantısında kararın alındığını belirten İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, "21 Mayıs tarihinde ilçe kongreleri tamamlanan 39 ilin kongresi aynı tarih ve saatte yapılacak" dedi.



Taşdoğan yeniden aday



21 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek kongrede başkanlık için yeniden aday olacağını açıklayan Taşdoğan, "Aynı gün ve saatte yapacağımız kongrelerle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dinamizminin ne kadar güçlü olduğunu dosta düşmana göstereceğiz. İlçe Kongrelerini tamamlayan Gaziantep'e hizmetlerimize devam edeceğiz. Genel Merkezin aldığı kongre kararının ardından bizlerde Gaziantep İl Başkanlığına yeniden adayız" diye konuştu.