04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Ömer Faruk Kavurmacı'nın hastalığı ne nasıl tahliye oldu?

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Ömer Faruk Kavurmacı'nın hastalığı ne nasıl tahliye oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'cü damadı Ömer Faruk Kavurmacı hastalığı sebebiyle tahliye edildi. Peki Ömer Faruk Kavurmacı'nın hastalığı ne? Hangi durumda tahliye veriliyor?
Ömer Faruk Kavurmacı'nın hastalığı ne nasıl tahliye oldu? Ömer Faruk Kavurmacı'nın hastalığı ne nasıl tahliye oldu? Ömer Faruk Kavurmacı'nın hastalığı ne nasıl tahliye oldu?

Kadir Topbaş'ın FETÖ'nün en büyük finansörlerinden biri olan damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında alınan tahliye kararı kamuoyunu ayağa kaldırdı. Nöbetçi mahkeme tahliyeye Ömer Faruk Kavurmacı'nın hastalığı sebebiyle karar verdi.

Peki Ömer Faruk Kavurmacı'nın hastalığı ne? Savcılığının itirazına rağmen tahliyede direnen nöbetçi mahkemenin 'hastalık' konusunda açıklama yapması isteniyor. Kamuouyunda tepki yaratan tahliye kararını alan hakimlerin mazisi de merak konusu.

Sosyal medyada büyük reaksiyon yaratan tahliyeye AK Parti'ye yakın kalemlerden de tepki yağıyor. Bu isimlerden biri de Cem Küçük oldu. Cem Küçük, "Ömer Faruk Kavurmacı'nın hastalığı ve raporlarını açıklamak zorundasınız. Adam kanser mi, başka hastalığı mı var bilelim." diye yazdı.

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ÖMER FARUK KAVURMACI TAHLİYESİNDE TUHAFLIKLAR

FETÖ'nün işadamı derneği TUSKON'a üye olan Ömer Faruk Kavurmacı hakkındaki iddianame dün açıklanmıştı. Kavurmacı hakkında 16 yıla hapis cezası istenmişti. Tahliyenin hemen bu iddianameden sonraya gelmesi hayli dikkat çekici oldu.

HANGİ HASTALIK VE SAĞLIK SORUNUNA TAHLİYE VERİLİYOR?

Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesi için 'hayati tehlike' arzeden bir hastalığının olması gerekiyordu. Hastalık sebebiyle tahliye kararı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanunun 16. maddesi ile düzenleniyor. Madde 16 serbest bırakılmayı gerektiren hastalıkları şu şekilde sıralıyor;

(1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır.

(2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir. İnceleme sonuçlarına göre geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca, geri bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir. Geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin yapıldığı yerde bulunan kolluk makam ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi hâlinde geri bırakma kararı, kararı veren Cumhuriyet
Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı infaz hâkimliğine başvurulabilir.

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Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı kızı Kübra ile evli. Ömer Faruk Kavurmacı FETÖ üyesi çıkınca tüm şirketlerine el konulmuştu. Pierre Cardin ve Aker eşarplarının sahibi olan Ömer Faruk Kavurmacı, FETÖ'nün en büyük finansörleri arasında. 
 

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