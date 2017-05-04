04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Helal olsun sana! Bir ilk olmak istiyor

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Eğirdir’de dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen “Komando İhtisas Kursu”na ilk kez bir kadın asker katıldı.
Helal olsun sana! Bir ilk olmak istiyor
Helal olsun sana! Bir ilk olmak istiyor Helal olsun sana! Bir ilk olmak istiyor Helal olsun sana! Bir ilk olmak istiyor

23 yaşındaki Astsubay Arzu Oğuz, komando olmak için 7 aylık zorlu bir eğitimden geçiyor. Oğuz, kursu başarıyla tamamlayıp komando brövesi almak için gece gündüz çalışıyor.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kurulu Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu’na katılan 23 yaşındaki Astsubay Arzu Oğuz, komando olmak için 7 aylık zorlu bir eğitimden geçiyor. Kursa katılan ilk kadın kursiyer olan Oğuz, komutanlık tarihinde bir ilki başarmak istiyor. Fiziki ve psikolojik testlerden başarıyla geçen Oğuz, kursun cesaret, dayanıklılık gerektiren ana safhalarına katılmaya hak kazanarak gösterdi.

İLK OLMAK İSTİYOR

Toroslar'ın en yüksek zirvesindeki Davraz Dağı’nda şubat ve mart aylarında “derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı”nı da başarıyla tamamlayan Oğuz, şimdi kursun en zorlu safhası olan Kara Komando Harekatı’na katılıyor. Oğuz, erkek adaylar gibi sırtındaki 40 kilogramlık malzemeyle safhanın gerçekleştiği bölgelerde yüzlerce kilometrelik yol yürüyor, sarp arazilerden, derin kanyonlardan geçiyor,, bazen çamurun bazense boynuna kadar gelen suyun içinde kararlılığını koruyarak hedefine ilerliyor.

Hedef Özel Kuvvetler

Davraz Dağı’ndai kursta erkek kursiyerlerle birikte zorlu bir eğitimden geçen Astsubay Arzu Oğuz, bröveyi “su üstü komando harekatı” ve “hava indirme harekatı” , “mayın/EYP müdahale ve acele tahrip teknikleri” ve “meskun mahallerde teröristle mücadele harekatı”na katılarak kazanacak. Oğuz, kursu başarıyla bitirip Özel Kuvvetler’de görev almak istiyor.

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