04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Evlilik programları ile ilgili yeni karar

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Evlilik programları ile ilgili yeni karar
OHAL kapsamında çıkarılan 690 sayılı KHK ile evlilik programları bundan sonra çocukların saatinde yayın yapamayacak.
Evlilik programları ile ilgili yeni karar Evlilik programları ile ilgili yeni karar Evlilik programları ile ilgili yeni karar

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan  690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), aile dostu dizilere teşvik  verilmesinden, yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan televizyon  kanallarına ve arkadaş bulma programlarına kadar birçok alanda yapılan  düzenlemelerle yeni bir dönem başladı. 
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KHK kapsamında medya hizmet  sağlayıcılarına yönelik düzenlemelerin 29 Nisan Cumartesi günü Resmi Gazete'de  yayınlanmasının ardından yapılan yayınları yeni düzenlemeleri dikkate alarak  mercek altına almaya başladı. Söz konusu düzenlemeler, yayım tarihi itibarıyla  geçerli olacak.

Düzenlemelerde en dikkat çekici uygulamalardan biri, uzun süredir  tartışma konusu olan yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan televizyon  kanalları için gerçekleşecek.
 
Yurt dışından Türkiye'ye yönelik, büyük bölümü TÜRKSAT uyduları  üzerinden yayın yapan ve RTÜK'ten lisans almayan televizyon kanallarının cinsel  ilaçların pazarlanması, kumar oynatılması veya "0800"lü hatlar ile ilgili  yayınlarına karşı harekete geçildi.
 
KHK'de yapılan düzenlemeyle uydu üzerinden yayın yapan bu tip  kanallara, RTÜK'ten de lisans alma zorunluluğu getirildi. İzinsiz, ruhsatsız,  lisanssız yayın yapan kanalların tamamı kapatılacak. Bu yayınları  yapanlar  hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Adresini gizleyene "lisans" iptali
 
KHK'de bazı yayıncı kuruluşların RTÜK cezalarından kaçmak, uygulanan  yaptırımlardan sıyrılmak için sürekli adres değiştirmelerine son vermek amacıyla  da düzenlemeye gidildi.
 
Yeni düzenlemeye göre, RTÜK'e olan borçlarından ve idari para  borçlarından kaçarak faaliyet gösteren yayın kuruluşları, adres iletişim  bilgilerini ve kayıtlı elektronik posta adreslerini bildirmezse lisansları iptal  edilecek.

Çocukların saatinde o yayınlar yapılamayacak
 
"Evlilik programlarına yasak" olarak kamuoyunda büyük tartışmalara  neden olan KHK düzenlemesi ise algılandığının aksine, çocuk ve gençlerin  televizyon izlediği saatlerde yapılan ve onların zihinsel, fiziksel ve ahlaki  gelişimini olumsuz yönde etkileyen tüm yayınlara yönelik genel bir yaptırımı  içeriyor.
 
Daha önce "koruyucu sembol" kullanılarak, çocukların da TV izlediği  saatlerde yapılan bu tip yayınlar, şimdi koruyucu sembol olsa bile söz konusu  zaman dilimlerinde yapılamayacak.
 
Ayrıca evlilik programlarında da dönem dönem tespit edilen toplumun  milli ve manevi değerlerine ve ailenin korunması ilkesine aykırı yayınlar ile  ürün satma, pazarlama, "Ara kazan", "Bul kazan" isimleriyle vatandaşı dolandırıcı  nitelikte yayın yapan programlar ile arkadaş bulma programlarına verilecek  cezalar yüzde 1-3 aralığından yüzde 2-5 aralığına çıkarıldı. Ayrıca bu programlar  için program durdurma ve belgesel yayın zorunluluğu getirildi.

Belgesel yayınlamak zorundalar
 
KHK ile getirilen yaptırımla kanallara, ihlallere devam eden  programlar için 5 kereye kadar durdurma ve kapatma cezası da getirildi.
 
TV kanalları, program durdurma cezası alan yayınların bulunduğu saatte  belgesel gibi programları yayınlamak zorunda olacak. Belgeseli yayınlamayan  kanalların lisansı iptal edilebilecek.
 
Ayrıca yayını durdurulan programın sunucu ve yapımcıları, o saat  aralığında başka bir TV kanalında yayın, program da yapamayacak.
 
Aile dostu dizilere teşvik
 
KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca uzun süredir  planlamaları yapılan aile dostu dizilere teşvik verilmesi de hayata geçirildi.
 
Düzenlemeye göre, ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek,  ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve  ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve  dizilere teşvik verilecek.
 
Teşvik, RTÜK tarafından bir önceki yılda uygulanan idari para  cezalarının yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  ile belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekleştirilecek.
 

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