04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Meğer her şey kurguymuş!

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Meğer her şey kurguymuş!
İstanbul Maltepe Cazaevi'ne 100 araçlık konvoyla gittiği haberleri yapılan "Çerkez Cengiz" lakablı Cengiz Şıklaroğlu'nun yolda aracından indiği ortaya çıktı.
Meğer her şey kurguymuş! Meğer her şey kurguymuş! Meğer her şey kurguymuş!

Yanındaki adamları para karşılığı tuttuğu ve hapis cezası olmadığı öne sürülen Şıklaroğlu gözaltına alındı.

Cengiz Şıklaroğlu, 10 aylık hapis cezasını çekmek için Maltepe Cezaevi’ne 100 araçlık konvoyla gittiği birçok haber sitesinde manşet oldu. Ancak ‘Çerkez Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıklaroğlu’nun cezaevine gitmediği, hatta hakkında kesilmiş cezası olmadığı ortaya çıktı.
 
Sözcü'nün haberine göre, Ataşehir’de gözaltına alınan Şakıroğlu’nun evinde yapılan aramalarda 2 tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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 Hakkında yapılan haberlerde, çok sayıda suça karıştığı belirtilen Şıklaroğlu hakkındaki bilgilerinde gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Cezaevi yolunda konvoyunu durdurarak, gençlere bilimle uğraşmayı tavsiye eden şüphelinin, yanındaki adamları da para karşılığı tuttuğu öne sürüldü.
 

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