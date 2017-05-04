Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genç kızı fuhşa zorladığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, A.S. isimli kadın, 17 yaşındaki Ü.B. adlı genç kızı Adalet Mahallesi'ndeki evine götürdü.
Burada Ü.K'nin (24) cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Ü.B, daha sonra G.K. (23), O.K. (18) ve A.S. tarafından şantaj ve tehditle para karşılığında fuhşa zorlandı.
Ü.B'nin şikayeti üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Fuhuş rezaleti! Daha 17 yaşındaki kıza neler yapmışlar neler..
Samsun'da 17 yaşındaki kızı zorla erkeklere pazarladıkları iddia edilen 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genç kızı fuhşa zorladığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
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