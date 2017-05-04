CHP'de deprem! Baykal'dan sert tepki

Deniz Baykal, genel başkanlığa aday olacağını açıklayan Fikri Sağlar hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına, sert tepki gösterdi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar için disiplin sürecinin başlatılmasına ilişkin, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var." dedi.

Baykal, eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan için Levent Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Tören öncesi basın mensuplarının, CHP Milletvekili Sağlar hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına ilişkin sorusu üzerine Baykal, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

SAĞLAR NE DEMİŞTİ?

CHP'de muhalif kanadın önemli isimlerinden Fikri Sağlar, 'Her türlü göreve hazırım' diyerek genel başkanlığa adaylık sinyali vermişti. Sağlar, Kılıçdaroğlu'nu "Parti Meclisi'nde (PM) herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor" diyerek eleştirmişti. Sağlar şöyle konuşmuştu: "CHP artık karar almak ve uygulamak zorundadır. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadır. Çünkü artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı."