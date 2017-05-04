04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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İnternet kotaları ile ilgili önemli açıklama!

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası ile ilgili açıklama yaptı.
İnternet kotaları ile ilgili önemli açıklama!
İnternet kotaları ile ilgili önemli açıklama! İnternet kotaları ile ilgili önemli açıklama! İnternet kotaları ile ilgili önemli açıklama!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Bilişim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AKN ile ilgili  yapılan düzenlemenin, bazı yanlış anlaşılma ya da manipülasyonlar sonucu doğru  olmayan bazı değerlendirmelere muhatap olduğunu ifade etti.

BTK olarak, paketlerde sunulan kota miktarına ulaşıldığında, AKN  sonrası hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönünde gelen talep ve şikayetleri  değerlendirdiklerini anlatan Sayan, "Gerek mobil gerekse sabit internette AKN  sonrası hız değerlerinde iyileştirme hakkında bir düzenleme yaptık. BTK  tarafından alınan kararla AKN sonrası veri indirme hızı mobil internet için  asgari saniyede 128 kilobit olarak belirlendi. Mobildeki bu düzenleme uygulanmaya  başlandı." diye konuştu.

Türkiye'deki internet hızının istenilen seviyede olmadığına dikkati çeken Sayan, tüketicilerin interneti kullanmasına yönelik düzenleme yapıldığını  ve yavaşlayan internet hızına "dur" denildiğini belirtti.

Sabit genişbant internet hizmetinde ise AKN'li tüm paketlerde, indirme  hızı tek bir değer olarak saniyede 3 megabit şeklinde uygulanmaktayken, yapılan  düzenlemeyle paket hızına göre farklılaşan AKN sonrası indirme hızları  belirlendiğini dile getiren Sayan, "Örneğin saniyede 16 megabit hızında AKN'li  paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına ulaştığında indirme hızı asgari  saniyede 5 megabit olacak ve abone bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet  hizmeti alabilecek." ifadesini kullandı.

AKN sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeye  göre 02.00-08.00 saatleri arasında internet kullanımının Adil Kullanım Kotası'na  dahil edilmeyeceğini anımsatan Sayan, vatandaşların nasıl internet kullanacağının  görüleceğini bildirdi.

Sayan, AKN'li tarifelerden faydalanan bütün abonelerin, AKN ile  belirlenen veri miktarına ulaştıklarında hiçbir ek ücret ödemeyeceklerini ifade  ederek, şöyle konuştu: "Bu uygulama, gerek AKN'li bir tarife için taahhüdü devam eden mevcut  aboneler için gerekse AKN’li tarifelere geçiş yapacak yeni aboneler için geçerli.  Şu anda vatandaşlar, kullandıkları tarifelerle ilgili hiçbir ek ücret ödenmeksizin, bu yeni düzenlemeden yararlanacaklar. Diğer bir ifadeyle eski ve  yeni abone olması fark etmeksizin herkes için geçerli. Kurum olarak AKN  düzenlememize aykırı bir durum yaşandığı takdirde gerekli müdahaleyi yapacağımızı  belirtmek isterim."

Uygulamada bunun rekabet ortamında gerçekleşmesi ve regülasyon baskısı  olmadan yapılmasını istediklerini anlatan Sayan, "Ne yazık ki biz, bu regülasyon  baskısını hissettirmek zorunda kaldık. İki yıllık süreçten bahsediyoruz. Diyoruz  ki iki yılda geçiş süreci planlansın. İki yıl sonra bu rekabetçi ortam tam olarak  otursun. Çok sevindim. Birçok operatörümüz, full AKN'siz tarifelerini çıkardıklar  ve uygulamaya koydular. Bazı operatörlerimiz de yeni yeni ortaya koyacaklar.  Önümüzdeki dönemlerde bu nitelikteki tarifelerin sayısının artmasını hem de  tarife ücretlerinin daha uygun olmasını bekliyoruz." dedi.

Sayan, port transmisyon olarak adlandırılan ücretlendirme modelini  yüksek hızlarda ve AKN’siz daha fazla kullanımı destekleyecek şekilde revize  ettiklerini belirterek, bu model kapsamında işletmecilerin daha esnek tarife  belirleme imkanları olabileceğini ve tüketicilere daha çok seçenek  sunulabileceğini söyledi.

Gelecek dönemde pazarda rekabetin daha da artacağına ve tüketicilerin  rekabetin avantajlarından faydalanacağına işaret eden Sayan, "Biz operatörlerle  tüketicilerin faydasına olan her türlü gelişmenin olması için çalışmaya devam  ediyoruz." diye konuştu.

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