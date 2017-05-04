04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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Kuzey Kore hedef değiştirdi! Bu sefer...

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Kuzey Kore hedef değiştirdi! Bu sefer...
Kuzey Kore resmi haber ajansında yer alan bir yorumda, Pekin yönetiminin Pyongyang'ın nükleer programıyla ilgili açıklamalarının "ciddi" sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.
Kuzey Kore hedef değiştirdi! Bu sefer... Kuzey Kore hedef değiştirdi! Bu sefer... Kuzey Kore hedef değiştirdi! Bu sefer...

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da Kim Chol imzasıyla yayımlanan makalede, "Çin'in iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırmak için her gün saçma ve pervasız açıklamalar yaptığı" ifade edildi.

''ÇİN KUZEY KORE'NİN SABRINI TEST ETMEMELİ''

Çin'e ikili ilişkilere pervasızca verdiği zarar nedeniyle ortaya çıkacak ciddi sonuçlar üzerinde daha iyi düşünmesi çağrısı yapılan makalede "Çin, artık Kuzey Kore'nin sabrının sınırlarını test etmeye çalışmamalı. Pyongyang, Pekin'e dostluk amacıyla asla yalvarmayacak. Çin, daha sert yaptırımlar uygulama kararı alarak ikili ilişkilerdeki kırmızı çizgiyi aştı." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Güney Kore Birleşme Bakanlığı, daha önce Pyongyang'ın Çin'e doğrudan uyarıda bulunmadığına, isim vermeden "komşu bir ülke" olarak eleştirdiğine işaret etti.

''ÇİN'İN BU MESAJI DİKKATE ALMASI GEREKİYOR''

Yonhap'ın haberine göre, Birleşme Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, "Pyongyang yönetimi, nükleer ve füze programlarını eleştiren ülkelere katılan Çin'e sert tepki gösterdi. Aslında Pyongyang'ın Çin'in bu mesajını dikkate alması gerekiyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, dün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Kuzey Kore'deki diplomatik temsilciliğinden Çin vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları şeklinde uyarı yapılmadığı iddialarını yalanlamıştı. Çin ve Kuzey Kore'nin temaslarını normal şekilde sürdürdüğünü belirten Gıng, Çin vatandaşlarının Kuzey Kore'ye her gün giriş-çıkış yaptığını ve bunun normal bir durum olduğunu dile getirmişti.

Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin, BM yaptırımları uyarınca Kuzey Kore'nin kömür ithalatını askıya almış ve Pyongyang yönetimine nükleer eylemlerine son vermesi çağrısında bulunmuştu.

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