Stres çarkı yasaklandı!

Son zamanlar birçok ülkede de popüler olan stres çarkı ABD başta olmak üzere İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yasaklandı.

Son haftaların en popüler oyuncağı olan stres çarkı için ABD başta olmak üzere birçok ülkeden yasak kararı gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı eyaletler, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çocukların dikkatinin dağılmasına yol açtığı gerekçesiyle stres çarkı kullanımı yasaklandı.

ÇOCUKLARIN DİKKATİNİ DAĞITIYOR

ABD'bazı eyaletleri, İngiltere ve BAE çocukların özellikle okulda dikkatinin dağılmasına yol açtığı gerekçesiyle stress çarkı kullanılması yasaklandı.

Kimilerinin 'modern tespih' de dediği stres çarkı hergün katlanarak daha fazla yaygınlaşıyor. Ancak uzmanlar çocukların bu oyunları sınıfa sokmaları nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını öne sürdü.