04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:10Güneş 05:52Öğle 13:08İkindi 16:58Akşam 20:11Yatsı 21:45
    • 24°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 93.688 -0.19
  • Altın: 140,892 0.18
  • Dolar: 3,5502 0.41
  • Euro: 3,8806 0.56

Unutulan evrağın peşinde 6 bin 500 kilometre

»
Unutulan evrağın peşinde 6 bin 500 kilometre
Antalya'dan Manchester'a dönen İngiliz turist Adrian Buchanan, çantasındaki bir evrağın havalimanında unutulduğunu fark etti.
Unutulan evrağın peşinde 6 bin 500 kilometre Unutulan evrağın peşinde 6 bin 500 kilometre Unutulan evrağın peşinde 6 bin 500 kilometre

48 yaşındaki Adrian Buchanan, ailesiyle geçirdiği tatilden sonra sonra 17 Nisan'da Thomas Cook Havayolu şirketi ile Antalya'dan Manchester'a dönüyordu.

İngiltere'nin uçağa alınacak elektronik eşyalar konusundaki yeni düzenlemesine göre, Türkiye'de uçağa binilirken kapıda ikinci bir güvenlik kontrolü yapılıyor.

TÜM EVRAKLARI, PARALARI DOSYANIN İÇİNDEYDİ

Adrian Buchanan Independent gazetesine yaptığı açıklamada, "İki yetkili çantamı aradı. Kameramı kılıfından ters bir şekilde çıkardılar ve bütün eşya yere düşmeye başladı. Onları toplarken, arama devam etti" dedi.

Aynı çantada içinde ailenin tatil evrakları, sağlık kartları ve 3 bin Türk Lirası bulunan A4 boyutunda siyah bir dosya da vardı.

"MANCHESTER'A GELDİĞİMDE DOSYANIN OLMADIĞINI FARK ETTİM"

Güvenlik taraması bittiğinde, yanlışlıkla güvenlik ekibine ait masanın ucunda kalan siyah dosya haricindeki herşey yerine kondu:

"Karmaşada, o sırada gözüm oğlumda olduğu için dosyanın çantada olmadığını farketmedim. Durumdan bihaber uçağa bindik. Manchester Havaalanı'na geldiğimizde ancak dosyanın olmadığını fark ettik"

KARGO ŞİRKETLERİ GÖNDERMEYİNCE TÜRKİYE'YE GİTMEYE KARAR VERDİ

Adrian Buchanan, anında Thomas Cook Havayolları'nı aradı ancak firma sigorta kuralları nedeniyle getiremeyeceklerini söyledi.

Daha sonra Türkiye'de havalanının çalıştığı yer hizmetleri firması yolcuyla iletişime geçti ve dosyanın kendilerinde olduğunu bildirdi. Adrian Buchanan daha sonra dosyayı gönderebilmeleri için bir dizi kargo firmasını aradı ancak kara parayla mücadele için alınan önlemlerin paranın taşınmasını engellediğini öğrendi. Buchanan bütün yolları denedikten sonra, artık Antalya'ya geri dönüp unuttuğu dosyayı almak için uçak bileti aramaya başladı.

240 LİRAYA UÇAK BİLETİ BULDU, İŞTEN ÇIKIP UÇAĞA BİNDİ

Yaklaşık 240 Türk lirası ödediği biletle, Antalya Havaalanı'nda sadece bir saat kalabilecekti. Bu yüzden dosyayı hazırlamaları için yetkililerle iletişime geçti. Adrian Buchanan, 28 Nisan Cuma günü saat 13:45'te işten çıktı, 18:45'teki uçağına yetişebilmek için arabayla 161 kilometre yol yaptı.

DOSYAYI ALDI, 17 ÜLKE ÜZERİNDEN UÇARAK EVİNDE DÖNDÜ

Uçağı Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden geçerek sabaha karşı 01:00 sıralarında Türkiye'ye ulaştı. Kabin ekibi o gelmeden uçağı kaldırmayacaklarına söz verdiler. Havaalanına vardığında Adrian Buchanan'ı yer hizmetleri firmasından bir yetkili karşıladı ve dosyayı teslim etti:

"Dönüş uçağım için kaydımı önceden yaptırmışlardı. Uçuş kartımı verdiler ve güvenlikten geçişte bana eşlik ettiler. Dosyaya özellikle dikkat ediyordum, çünkü bir yolculuk daha yapmak istemiyordum."

Romanya, Macaristan, Slovakya, Çekya ve Hollanda. Bir gece boyunca 17 ülke üzerinden uçtuktan sonra evine geri döndü. Buchanan, "Daha iyi gitmesini bekleyemezdim ve Thomas Cook kabin ekibine ve Türk yer hizmetleri çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

6500 KİLOMETRE YOL YAPTI

Neticede Adrian Buchanan, 28 Nisan'da saat 13:45'te işten çıktı ve 29 Nisan sabahı 08.30'da, yaklaşık 6 bin 500 kilometre yolculuk yaptıktan sonra evine vardı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Unutulan evrağın peşinde 6 bin 500 kilometreUnutulan evrağın peşinde 6 bin 500 kilometreAntalya'dan Manchester'a dönen İngiliz turist Adrian Buchanan, çantasındaki bir evrağın havalimanında unutulduğunu fark etti.
Stres çarkı yasaklandı!Stres çarkı yasaklandı!Son zamanlar birçok ülkede de popüler olan stres çarkı ABD başta olmak üzere İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yasaklandı.
Paranın üzerinde o fotoğraf yer alacak!Paranın üzerinde o fotoğraf yer alacak!Finlandiya bağımsızlığının 100. yıldönümü anısına hatıra paraları bastırdı. 5 euro'luk madeni paraların üzerine cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi'nin fotoğrafı basıldı.
Meğer her şey kurguymuş!Meğer her şey kurguymuş!İstanbul Maltepe Cazaevi'ne 100 araçlık konvoyla gittiği haberleri yapılan "Çerkez Cengiz" lakablı Cengiz Şıklaroğlu'nun yolda aracından indiği ortaya çıktı.
Aladağ faciasında yeni gelişme!Aladağ faciasında yeni gelişme!Adana’nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangınıyla ilgili 7 kişi hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Beyazperdede ezan okuyacak!Beyazperdede ezan okuyacak!İslam aleminde ilk ezan okuyan Müslüman olarak bilinen Bilal-i Habeşi'nin hayatını anlatan 'Özgürlüğün Sesi Bilal' filmi, 26 Mayıs'ta vizyona girecek.
  • Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı!04 Mayıs 2017 Perşembe 10:43
  • Hawking: Dünyayı 100 yıl içerisinde terk etmeliyiz04 Mayıs 2017 Perşembe 10:42
  • Gözlerini kaybettiği kazayı ilk kez anlattı04 Mayıs 2017 Perşembe 08:07
  • Silikonu yapan kuaför konuştu03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:03
  • Ünlü futbolcu akıl hastanesine kaldırıldı03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:24
  • Kendi ölüm fotoğrafını paylaştı03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:22
  • Candan Erçetin eski işine geri döndü03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:18
  • Davut Güloğlu'nun cezası belli oldu03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:16
  • Oktay kaynarca ateş püskürdü!03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:15
  • Gökhan Gencebay: Defalarca nezarette yattım03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri