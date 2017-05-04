04 Mayıs 2017 Perşembe8 Şaban 1438
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12 Eylül darbe davasında flaş karar!

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12 Eylül darbe davasında flaş karar!
Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın,düşürülmesine karar verildi.
12 Eylül darbe davasında flaş karar! 12 Eylül darbe davasında flaş karar! 12 Eylül darbe davasında flaş karar!

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

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