03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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Tüm aboneleri ilgilendiriyor! Geriye dönük tam 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz..

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Tüm aboneleri ilgilendiriyor! Geriye dönük tam 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz..
Yeni taşındığı eve gelen elektrik faturasındaki "açma-kapama bedeline" itiraz eden tüketiciyi mahkeme haklı buldu.
Tüm aboneleri ilgilendiriyor! Geriye dönük tam 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz.. Tüm aboneleri ilgilendiriyor! Geriye dönük tam 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz.. Tüm aboneleri ilgilendiriyor! Geriye dönük tam 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz..

Kayseri 2. tüketici mahkemesinin verdiği karara göre, elektriği borcundan dolayı kapatılmamasına rağmen elektrik faturalarında yer alan "açma-kapama bedeli" ile karşılaşan tüketiciler, geriye dönük 10 yıl içinde ödedikleri bu bedeli geri alabilecek.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik faturasındaki kalemler arasında, Türkiye'deki 21 elektrik dağıtımı şirketince haksız şekilde alınan "açma kapama bedeli"nin de olduğunu ifade etti.

'HEP ALIYORUZ DEDİLER'

Bu bedelin iptali için örnek bir karara imza atıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu haksız kazançtan kastımız elektrik borcunu ödemeyip, faturayı yatıramayanların karşılaştığı bedel değil. Önceki kiracı borcunu ödeyip, elektriği kapatıyor. Yeni kiracı geldiğinde bu kişiden 'açma -kapama bedeli' alınıyor. 2 yıl önce bize gelen bir tüketicimiz yeni taşındığı evine gelen ilk elektrik faturasında 'açma-kapama bedeli' adı altında faturasında 24 liralık bir bedel bulunduğunu ve buna itiraz etmek istediğini söyledi. Tüketicinin talebi üzerine elektrik şirketine gittik ve derdimizi anlattık. Tüketicinin bir borcu söz konusu değildi. Şirket bize 'bu bedeli hep alıyoruz.' cevabını verdi. Bunun üzerine hakem heyetine başvurduk. Hakem heyeti de itirazımızı reddetti. Bu kararı temyiz ettik ve tüketici mahkemesine başvurduk. İki yılın sonunda mahkeme bunun yasal olmadığına, hukuksuz bir tahsilat olduğuna karar verdi. Ancak elektrik kullanılırsa ve tüketici borcunu ödemez de elektriği kesilirse bu paranın alınabileceğine karar verdi. Mahkeme bu hukuksuzluğu tescil etti. Tüketici bu ödemiş olduğu bedeli geri alacak. Ayrıca yapılan masraflar da elektrik kurumunca ödenecek."

'GERİYE DÖNÜK 10 YIL İÇİN BAŞVURULABİLİR'

Şahin, bu emsal karardan sonra borcu olmamasına ve elektriği kesilmemesine rağmen "açma-kapama bedeli" ödeyen tüketicilerin hakem heyetlerine başvurabileceğini belirtti.

Tüketicinin dikkatinin ve itirazının yaklaşık 80 milyonu etkilediğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu: 

"Bu karardan sonra tüketici geriye dönük 10 yıl için hakem heyetine başvurarak ödediği bu bedeli geri alabilir. Bundan tapulu ev alıp elektrik aboneliğine başvuran ancak 'açma-kapama bedeli' ile karşılaşanlar ile yeni bir eve taşınanlar yararlanabilir. Ayrıca daha önceki kiracının borcu yeni aboneyi bağlamaz. Yeni abone depozitosunu öder, abone olur. 

Öte yandan 'açma-kapama bedeli' değişiyor. Kimi yerde 20 lira kimi yerde 50 lira. Her dağıtım şirketi kendi kafasına göre bir ücret talep ediyor. Duyarlı tüketicimiz sayesinde haksız bir kazancın önüne geçildi. Bu sorunu yaşayan herkes bu tüketici sayesinde bu bedeli ödemekten kurtulacaktır. Bizler genelde faturalarda detaya bakmıyoruz, toplam borca bakıp ödüyoruz. Halbuki ciddi yanlışlar yapılıyor. Evimize en fazla beş fatura geliyor, bunlara birer dakika baksak beş dakika sürer. Bazen bu detaylara bakmadığımız için gereksiz bedeller ödüyoruz. Karşılaştığımız bir haksızlık varsa buna itiraz edersek hakkımızı alırız."

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