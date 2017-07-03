03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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PKK varlığını koruma telaşına düştü! HDP'li değilsen..

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Devletin başarılı operasyonlarıyla bitme noktasına gelen PKK, can havliyle kendisine muhalif siyasetçileri hedef almaya başladı.
PKK varlığını koruma telaşına düştü! HDP'li değilsen..
PKK varlığını koruma telaşına düştü! HDP'li değilsen.. PKK varlığını koruma telaşına düştü! HDP'li değilsen.. PKK varlığını koruma telaşına düştü! HDP'li değilsen..

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yürütülen başarılı operasyonlarla ağır darbe vurulan terör örgütüPKK, bölge halkı üzerinde baskı kurmak ve varlığını koruyabilmek amacıyla siyasetçileri hedef almaya başladı.

Tüm yıl boyunca yaz kış demeden aralıksız operasyonda olan Mehmetçik, silahlı/silahsız insansız hava araçları ve F-16'lar saldırı hazırlığındaki ve sızma girişiminde bulunan PKK'lıları etkisiz hale getirdi.

Türkiye'nin istikrarını barış ve huzur ortamını bozmaya çalışan terör örgütü siyasilere yönelik saldırılarla kendisine muhalif seslerin bölgeden yükselmesini engellemeye çalışıyor. 

PKK VARLIĞINI KORUMA TELAŞINA DÜŞTÜ

Son olarak AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ile Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin öldürülmesi, gözleri eli kanlı örgütün siyasilere yönelik saldırılarına çevirdi. PKK son 7 yılda 11 siyasetçiyi öldürdü, 7”sini ise kaçırdı.

HDP'Lİ OLMAYAN KÜRT'Ü YAŞATMIYORLAR

Bölge halkının sırt çevirdiği PKK, örgüte muhalif siyasetçi ve yerel yöneticileri sindirmek amacıyla hain saldırılar gerçekleştiriyor. Önceki gün Diyarbakır’ın Lice AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan’ı öldüren PKK’nın, dün de Van Özalp İlçesi AK Parti Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’yi öldürmesi, gözleri örgütün kendileri gibi düşünmeyen siyasilere yönelik düzenlediği saldırılara çevirdi. Son 7 yılda 11 siyasiyi öldüren PKK, 7 siyasiyi de kaçırdı. Hain örgüt 3 AK Partili siyasetçiye ise muhtelif saldırılar düzenledi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’e yönelik gerçekleştirilmek istenen suikast ise son anda engellendi.

HAİN SALDIRILARLA ÖLDÜRDÜLER

Her fırsatta barış ve demokrasi safsatasını dilinden düşürmeyen PKK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kendileri gibi düşünmeyen sivil halkı ve siyasetçileri hain saldırılarla katletmeye devam ediyor. Önceki gün evine 10 metre kala saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren AK Parti Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan’ın ardından dün de Van’ın Özalp İlçesi AK Parti Başkan Yardımcısı Ayhan Ahi’yi öldüren PKK, daha önce de birçok AK Parti’li ve HÜDA-PAR’lı ziyasiye saldırılar düzenledi. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Hakkari 1. Sıra adayı olan Ahmet Budak, 14 Eylül 2016’da Şemdinli’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 1 Eylül 2016’da ise AK Parti üyesi Menderes Özer öldürüldü. 13 Ağustos 2016’da Şırnak’ın Betytüşşebap ilçesinde kaçırılan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman’ın cesedi bulundu. 9 Ekim 2016’da AK Parti Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, PKK’lılarca öldürüldü.  10 Ekim 2016’da AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert kendisine ait iş yerinde teröristlerce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. 16 Ekim 2016’da ise Van’ın Erciş İlçesi Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şerif Doğu evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. 17 Ekim 2014 tarihinde Van’da HÜDA-PAR’a yakınlığıyla bilinen Mehmet Latif Şener isimli esnaf uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 

KAÇIRDILAR, DARP ETTİLER

29 Haziran 2010 tarihinde Hakkari Yüksekova AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uçar’ın evinin balkonuna el bombası atıldı. Şans eseri can kaybının olmadığı saldırıda maddi hasar meydana geldi. 16 Mart 2014 tarihinde ise Van’da seçim çalışması yürüten AK Parti belediye meclis üyesi Zeki Karakuş taşlı sopalı saldırıya uğradı. 17 Mayıs 2014’te ise Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Kıyı Köyü’nde HÜDA-PAR üyesi Mikail Ayık ve Ali Ayık’ı kaçırmak isteyen PKK’lılar 3 kişiyi yaraladı.  17 Nisan 2014’te Diyarbakır’da AK Partili siyasilerinde olduğu 4 kişiyi kaçırdı. 29 Mart 2016 tarihinde ise Bingöl’ün Genç İlçesi’nde PKK’lı hainlerce kaçırılan AK Parti İspir İlçe Başkanı Salih Zeki Çetinkaya, 2 gün sonra kaçmayı başardı. 5 Haziran 2015’te Karayazı AK Parti İlçe Başkanı Servet Tutkun’un kaçıran PKK, daha sonra serbest bıraktı. 2 Temmuz 2012’de AK Parti Van Gürpınar İlçe Başkanı Hayrullah Tanış, PKK’lılarca kaçırıldı. Tanış 24 Ağustos’ta serbest bırakıldı. 3 Eylül 2012’de ise iki dönem boyunca AK Parti Hakkari İl başkanlığı görevini yürüten Mecit Tarhan kaçırıldı. Tarhan daha sonra serbest bırakıldı.

MEHDİ EKER’E SUİKAT SON ANDA ENGELLENDİ

AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’e PKK’lılarca 10 Eylül 2016 tarihinde düzenlenmek istenen suikast son anda engellenmişti.. Bayram ziyareti için ailesinin meftun bulunduğu kabristan’a gidecek olan Eker’in güzergahı üzerine döşenmiş olan 400 kilogram el yapımı bomba son anda kolluk kuvvetlerince infilak ettirilmişti.

PKK İŞÇİLERE SALDIRDI

Şırnak'ta, terör örgütü PKK karayolu işçilerine saldırı düzenledi. Olayın ardından harekete geçen ekiplerin teröristleri etkisiz hale getirdiği bildirildi.

PKK'LI SUİKASTÇI SİLAHIYLA MARDİN'DE YAKALANDI

Geçen yıl Dargeçit'e geldiği belirlenen Gündüz'ün, ilçe ve AK Partili yöneticileri ile bazı polis noktalarına suikast tarzı saldırı planladığı öğrenildi.

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