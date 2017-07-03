Rezil diziye bir dava daha!

'Türk malı imajını küçük düşürdüğü' gerekçesiyle yasal işlem başlatılacağı haberini ise Habertürk gazetesi yazarı Mustafa Doğan duyurdu:

Dizi yeni macerasında bu kez, Türk Teşvik Derneği’nin hedefinde. Hafta içi başkan Harun Altunbaş’tan bir mail aldım. “Ülkemizde insanımız çok güzel ve bütün dünya ile yarışacak özel ürünler üretebiliyor. Ancak markalaşma, imaj oluşturma, insanların güvenini sağlama konusunda bir vurdumduymazlık söz konusu” diye başlayan mail’in asıl konusu ‘Türk Malı’ idi. Türkçe’de bir kelimenin birden çok manaya gelme gücünü kötüye kullandığını belirten Altunbaş, “Dizi, Türk malı imajını ablak, düzensiz, bodoslama davranışlar sergileyen patavatsız bir karakterle birleştiriyor. Buna dünyada izin verecek başka bir ülke var mıdır? ‘Amerikan Malı’ ya da ‘Rus Malı’ diye böyle bir konsepte dizi yapabilir misiniz?” diye soruyordu.