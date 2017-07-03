03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:30Güneş 05:30Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:48Yatsı 22:38
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 100.522 0.08
  • Altın: 139,817 -0.51
  • Dolar: 3,5558 1.22
  • Euro: 4,0390 0.74

Rezil diziye bir dava daha!

»
Rezil diziye bir dava daha!
2010 yılında “Türk örf, âdet ve geleneklerini aşağıladığı” gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan "Türk Malı" dizisine, bu kez de Türk Teşvik Derneği dava açıyor.
Rezil diziye bir dava daha! Rezil diziye bir dava daha! Rezil diziye bir dava daha!

'Türk malı imajını küçük düşürdüğü' gerekçesiyle yasal işlem başlatılacağı haberini ise Habertürk gazetesi yazarı Mustafa Doğan duyurdu:

Dizi yeni macerasında bu kez, Türk Teşvik Derneği’nin hedefinde. Hafta içi başkan Harun Altunbaş’tan bir mail aldım. “Ülkemizde insanımız çok güzel ve bütün dünya ile yarışacak özel ürünler üretebiliyor. Ancak markalaşma, imaj oluşturma, insanların güvenini sağlama konusunda bir vurdumduymazlık söz konusu” diye başlayan mail’in asıl konusu ‘Türk Malı’ idi. Türkçe’de bir kelimenin birden çok manaya gelme gücünü kötüye kullandığını belirten Altunbaş, “Dizi, Türk malı imajını ablak, düzensiz, bodoslama davranışlar sergileyen patavatsız bir karakterle birleştiriyor. Buna dünyada izin verecek başka bir ülke var mıdır? ‘Amerikan Malı’ ya da ‘Rus Malı’ diye böyle bir konsepte dizi yapabilir misiniz?” diye soruyordu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    Diğer Haberler
    Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı!Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı!Ege Denizi’nde Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
    Başına 1 milyon ödül konulan terörist öldürüldüBaşına 1 milyon ödül konulan terörist öldürüldüBaşına 1 milyon ödül konulan "Asut Star" Kod isimli terörist, Bingöl’deki 11 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada öldürüldü.
    Yunanistan haddini aştı! Türkiye hemen harekete geçti..Yunanistan haddini aştı! Türkiye hemen harekete geçti..Ege Denizi’nde Türk bayraklı bir kuru yük gemisine, Yunan sahil güvenlik botları tarafından ateş açıldı. Türkiye derhal harekete geçti.
    Yunan sahil güvenliği Türk gemisine ateş açtı!Yunan sahil güvenliği Türk gemisine ateş açtı!Ege Denizi'nde bir Yunan Sahil Güvenlik botu Türk bayraklı yük gemisine ateş açtı. Kaptan Sami Kalkavan, 'Şu anda gemide 16 delik görünüyor.' dedi.
    Rapor açıklandı: Askerlerin neden zehirlendi?Rapor açıklandı: Askerlerin neden zehirlendi?Sağlık Bakanlığı, Manisa'daki asker zehirlenmelerine ilişkin araştırma raporunun sonucunu açıkladı. Raporda suların temiz çıktığı belirtildi. Yemekte mikroorganizma tespit edildi.
    Çiftçiler buldu: Güvenlik güçleri 24 saat koruyor!Çiftçiler buldu: Güvenlik güçleri 24 saat koruyor!Adıyaman'da Roma dönemine ait 1600 yıllık mozaiğin gün yüzüne çıkartılması için arkeologlar çalışma başlattı. Mozaik, güvenlik güçleri tarafından 24 saat boyunca korunuyor.
  • Hükümetten 'operasyon' açıklaması03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:05
  • Kafaya bak! Yerli uçak gemisinden rahatsız oldu03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:03
  • Flaş açıklama! Erdoğan da katılacak03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:28
  • Afrin operasyonu için tarih netleşti03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:29
  • PKK varlığını koruma telaşına düştü! HDP'li değilsen..03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:00
  • Rezil diziye bir dava daha!03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:25
  • İstanbul'da çatışma! Polise ateş açıldı03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:45
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan rest çekti: Karşılarında bizi bulurlar!03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:16
  • Salih Müslim Trump'a yalvardı! 'Türkiye'yi durdur'03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:02
  • 9 konteyner dolusu ABD silahı Türkiye sınırında!03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri