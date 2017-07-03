03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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İşte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları

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Memurların yılın ikinci yarısı için alacakları zam oranları belli oldu. Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2017 Temmuz memur maaşları ne kadar olacak? Net memur maaşları ve en düşük memur maaşı...
İşte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları
İşte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları İşte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları İşte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları

 Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) 2017 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 5.89 artması nedeniyle, yüzde 3'ü aşan yüzde 2.89'luk bölüm memurların Temmuz maaşlarına ilave edilecek. Memurlar ayrıca Temmuz'da toplu sözleşmeleri gereği yüzde 4 oranında önceden belirlenen zammı alacak. Böylece memur maaşlarına yapılan zam yüzde 6.89'u bulacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu. Buna göre memurlar, temmuz ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 2.89 oranında enflasyon farkı zammı alacak. Böylece temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam yüzde 6.89 olacak. Memurlarla hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre, 2017 yılı ilk altı ayına ilişkin enflasyon artış oranının yüzde 3’ten fazla çıkması durumunda fazla çıkan kısım maaşlara zam olarak yansıyacaktı. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) 2017 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 5.89 artması nedeniyle, yüzde 3'ü aşan yüzde 2.89'luk bölüm memurların Temmuz maaşlarına ilave edilecek. Memurlar ayrıca Temmuz'da toplu sözleşmeleri gereği yüzde 4 oranında önceden belirlenen zammı alacak. Böylece memur maaşlarına yapılan zam yüzde 6.89'u bulacak.

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK? TEMMUZ 2017 MEMUR MAAŞLARI

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EN AZ 2 BİN 790 LİRA

Bu oranlara göre memurların maaşında 197 ile 745 lira arasında artış yaşanacak. 12'nci derecenin 1'inci kademesindeki hizmetli maaşı 2 bin 593 liradan 2 bin 790 liraya ulaşacak. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki müsteşar maaşı ise 9 bin 783 liradan 10 bin 528 liraya yükselecek. Maaşlara önce enflasyon farkı ekleniyor. Daha sonra da toplu sözleşme zammına göre hesap yapılıyor. Aynı oranlar memur emeklileri için de uygulanacak.

Temmuz ayında maaşlara enflasyon farkı artışı yapılacak

Bu yılın ilk 4 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon artış oranı ve son 10 yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon artış oranı bilgilerine baktığımızda; *Mayıs ve Haziran dönemlerinde genellikle enflasyon artış oranlarının düşük seviyelerde olduğunu ve bazı aylarda eksi düzeylerde kaldığını, *2017 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin enflasyon artış oranının %3’ün altında kalmasının mümkün olmayacağını, *Maaş katsayılarına 1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olarak enflasyon farkı artışı yapılacağını, *Enflasyondan kaynaklı artış oranının %2-%4aralığında olabileceğini *1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olarak, %4 oranındaki genel maaş artışına, enflasyondan kaynaklı %2 - %4 aralığındaki bir oranın da eklenmesiyle bulunacak oranda maaş zammı yapılacağını değerlendirmekteyiz. 

 

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