03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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Hawking: Trump Dünya'yı Venüs'e çevirecek

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Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararla dünyayı Venüs'e çevireceğini söyledi.
Hawking: Trump Dünya'yı Venüs'e çevirecek
Hawking: Trump Dünya'yı Venüs'e çevirecek Hawking: Trump Dünya'yı Venüs'e çevirecek Hawking: Trump Dünya'yı Venüs'e çevirecek

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararının Dünya'ya zarar verebileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Hawking, Trump'ın ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararının geri alınamaz iklim değişikliklerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Hawking, "Bu adım Dünya'yı Venüs gibi sera gezegen olma yoluna sokabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırganlığın insanın doğasında olduğunu savunan Hawking, hayatta kalmanın tek yolunun başka bir gezegende yaşamak olduğuna dikkati çekti.

Hawking, "Küresel ısınmanın tersine çevrilemez hale geleceği taşma noktasına yakınız. Trump'ın eylemleri Dünya'yı, sıcaklığı 250 derece olan ve sülfürik asit yağan Venüs gibi olmanın eşiğine getirebilir. İklim değişikliği karşılaştığımız en büyük tehlikelerden biri, eğer şimdi harekete geçersek önleyebiliriz. Donald Trump, iklim değişikliğinin kanıtlarını inkar ederek ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekilerek güzel gezegenimiz için önlenebilir çevresel zarara neden olacak ve bizim ve çocuklarımız için doğal yaşamı tehlikeye atacak." ifadelerini kullandı.

Dünya'daki günlerimizin sayılı olduğunu ileri süren Hawking, değişimin içinde hırs olduğu ve insan genomuna da saldırganlık kattığı için endişeli olduğunu belirtti.

Yeryüzündeki çatışmanın azaldığına dair herhangi iz olmadığını belirten Hawking, teknolojinin askerileştirilmesi ve kitle imha silahlarının gelişmesinin de bu durumu daha korkunç hale getirdiğini söyledi.

Hawking, "İnsan ırkının hayatta kalması için en iyi umut uzayda bağımsız koloniler olabilir." iddiasında bulundu.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından (Brexit) İngiltere araştırmalarının tamir edilemez biçimde zarar göreceğini söyleyen Hawking, bilimin iş birliğinde bir çaba olduğuna dikkati çekerek Brexit'in İngiliz bilimini yalnızlaştıracağını ve içe dönük hale getireceğini anlattı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında akdedilen son protokol olan Paris İklim Anlaşması, atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu gazların olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor. 2015 yılında Paris Konferansı'nda karara bağlanan anlaşma 2016 yılı başında imzaya açılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'da, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıklamıştı.

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