03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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ABD bir ülkeyi listeden çıkardı!

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ABD'nin Türk Hava Yolları'nı da etkileyen (THY), ülkeye direkt uçuşlara uyguladığı 'kabinde laptop yasağı', Abu Dabi merkezli Etihad Havayolları için kaldırıldı.
ABD bir ülkeyi listeden çıkardı!
ABD bir ülkeyi listeden çıkardı! ABD bir ülkeyi listeden çıkardı! ABD bir ülkeyi listeden çıkardı!

Şirketten yapılan açıklamaya göre Etihad'ın Abu Dabi çıkışlı ABD uçuşlarında yolcular artık laptop, tablet ve diğer büyük hacimli elektronik cihazlarını yanlarında kabine sokabilecek.

Laptop yasağının kaldırılması, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda (AUH) yürürlüğe konan yeni güvenlik prosedürleri sonucunda mümkün oldu.

Khaleej Times gazetesinin haberine göre Etihad'in ABD'ye yapılacak direkt uçuşlarına katılacak yolcular, Terminal 3'te bizzat ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin yetkisi ve yönetiminde olan Ön Muayene bölümünde kontrolden geçiyorlar.

Başka deyişle ABD hükümeti Abu Dabi Havalimanı'ndan ABD'ye giden uçakları kaynağında kontrol etmeye başladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü David Lapan, ABD'li yetkililerin 'önlemlerin sonuna kadar ve doğru şekilde alındığını' yerinde gözlemlediğini belirterek, yetkililerin kontrollerin doğru şekilde yapılıp yapılmadığını gelecekte yine inceleyebileceğini aktardı.

ABD HEYETİ İSTANBUL'A GELİYOR

ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri de bu hafta Atatürk Havalimanı'nda ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de karar verilecek. ABD'ye uçuşlara ek güvenlik önlemleri kapsamında kabin bagajları için tomografi cihazlarının da gelmesiyle Türkiye'den de uçuşlarda kısıtlamanın son bulması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu konuyla ilgili olarak ABD ve İngiltere ile teknik düzeyde görüşmeler yapıldığını ve havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin dünya standartlarının üzerinde olduğunun anlatıldığını söylemişti. Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı'na yerleştirilen tomografi cihazlarının kullanılmaya başlaması sonrası önümüzde hafta ABD'den gelecek heyetin incelemeleri sonra uygulamanın Türkiye'de de farklı bir aşamaya gelebileceğini ifade etmişti.

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