Twitter’da açılan #SuriyelilerEvineDönsün hagtag’ine ünlü poçu Demet Akalında destek verdi. Akalın “#SuriyelilerEvineDönsün kesinlikle sonuna kadar katılıyorum! Hırsızlık gasp bıçaklama haberlerinden bıktık yazarak mesajada destekte bulundu. Demet Akalın'a bir grup yorumcu destek verdi. Hagtag kısa zamanda TT olurken, Akalın bazı kişiler tarafından da ırkçılıkla suçlandı...
03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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'Suriyeliler dönsün' dedi ortalık fena karıştı!
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