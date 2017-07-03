03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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'Suriyeliler dönsün' dedi ortalık fena karıştı!

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'Suriyeliler dönsün' dedi ortalık fena karıştı!
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara karşı açılan paylaşıma destek verince ortalık karıştı. Paylaşım TT oldu, Akalan ırkçılıkla suçlandı...
'Suriyeliler dönsün' dedi ortalık fena karıştı! 'Suriyeliler dönsün' dedi ortalık fena karıştı! 'Suriyeliler dönsün' dedi ortalık fena karıştı!

Twitter’da açılan #SuriyelilerEvineDönsün hagtag’ine ünlü poçu Demet Akalında destek verdi. Akalın “#SuriyelilerEvineDönsün kesinlikle sonuna kadar katılıyorum! Hırsızlık gasp bıçaklama haberlerinden bıktık yazarak mesajada destekte bulundu. Demet Akalın'a bir grup yorumcu destek verdi. Hagtag kısa zamanda TT olurken, Akalın bazı kişiler tarafından da ırkçılıkla suçlandı...

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