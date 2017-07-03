03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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Bunu yapan firmalara yüzde 20 vergi indirimi

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Bunu yapan firmalara yüzde 20 vergi indirimi
Demir veya alaşımsız çelikten telleri kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi yüzde 25'ten yüzde 5'e düşürüldü.
Bunu yapan firmalara yüzde 20 vergi indirimi Bunu yapan firmalara yüzde 20 vergi indirimi Bunu yapan firmalara yüzde 20 vergi indirimi

Bakanlar Kurulunun, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, demir veya alaşımsız çelikten telleri kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi yüzde 5'e düşürüldü.

Söz konusu çelik teli girdi olarak kullanan firmalarca Ekonomi Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda, Türkiye'de yeterli üretimi bulunmayan adi metallerle kaplı telleri girdi olarak kullanıp, üretim yapan firmaların uluslararası rekabetçiliğini desteklemek amacıyla nihai kullanım şartı getirildi.

Bu çerçevede sadece, adi metallerle kaplanmış yüzde 0,6 veya daha fazla karbon içeren telleri üretimlerinde girdi olarak kullanan üretici firmalar için yüzde 25 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi oranı yüzde 5'e düşürüldü.

Üretici olmayan firmalar için ise yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulamasına devam edilecek.

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