Flaş açıklama! Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 15 Temmuz'da demokrasi nöbeti süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

ERDOĞAN DEMOKRASİ NÖBETİNE KATILACAK

15 Temmuz gecesi yeniden demokrasi nöbeti süreci başlayacağını ifade eden Kalın, şöyle konuştu:

- Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor.

AK PARTİLİ YÖNETİCİLERE SALDIRILAR

- PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Orhan Mercan ve Aydın Ahi kardeşlerimiz hunharca katledildi.

- Avrupa'da, Amerika'da veya başka yerlerde PKK terör örgütüyle mücadele noktasında Türkiye'ye yönelik eleştiri getirenlerin, bu katliamlar, bu saldırılar, bu suikastler karşısında sessiz kalmalarını da bir not olarak düşmemiz gerekiyor. Bu, aslında onların terörle mücadele konusunda ne kadar ikiyüzlü bir tutum içerisinde olduklarını teyit eden hazin bir hadise ve durum olarak karşımızda bulunuyor. Tabii biz bunlar ne derse desinler, biz kendi yolumuzda terörle mücadeleye en etkin şekilde devam edeceğiz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için bu yolda herhangi bir geri adım atmamız asla ve asla söz konusu değil.

PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

-En önemli aşamalardan biri Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulması ve yol haritasının belirlenmesi. Dün Rus Bakan da Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettiler. Astana'da bu konular yarın ve öbür gün detaylı bir şekilde konuşulacak. Astana'daki teknik görüşmelerden sonra 8'inde Putin'le bir görüşmesi olacak.

"HERHANGİ BİR TEHDİT GELİRSE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin veya başka bir yerden herhangi bir terör örgütünden tehdit gelmesi durumunda Türkiye'nin buna misliyle karşılık vereceğini belirtti.

"KATAR KRİZİNDE BİRKAÇ GÜN KRİTİK"

Kalın, Katar kirizinde önümüzdeki birkaç günün kritik olduğunu ifade etti ve ekledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katar konusundaki temasları devam edecek. Katar'daki Türk üssü hiçbir şekilde bölgedeki başka bir ülkeye tehdit değildir" diye konuştu.

ALMANYA İLE YAŞANAN KRİZ

(Almanya ile toplantı tartışması) Bir kriz varsa, buna kriz deniyorsa, Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretinin öncelikli gündemi G-20 Zirvesi'ne katılmak. Vatandaşlarla buluşma, daha önce de ifade ettik. Cumhurbaşkanımız orada yaşayan vatandaşlarımızla çok güçlü ilişkisi olan bir liderdir. Bu konu üzerinden Almanya'da bu meselenin iç siyaset konusu haline getirilmesi Avrupa'daki akıl tutulmasının tezahürlerinden bir tanesi. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'a saldırmak ancak Avrupa'nın siyasi ufkunun ne kadar daraldığını gösterir. Bu güçlü bağlarımızı hiçbir zaman etkilemez.