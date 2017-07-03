03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

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Akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan Türkler, Kapıkule'de uzun kuyruklar oluşturdu.
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar Akın akın Türkiye'ye geliyorlar Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Dünyanın ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule, hareketli günler yaşıyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler akın akın geliyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 10 peronun da aktif olarak çalışması ve saatte peron başına 25 aracın giriş yapmasına rağmen, sahada uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Kapıkule'de 2 Temmuz 2017 Pazar günü 24 saatlik zaman diliminde 5 bin 105 aracın yurda giriş işlemi, 23 bin 391 yolcunun ise pasaport işlemlerinin yapıldığı bildirildi. Geçen yıl aynı günle kıyaslandığında ise bin 500 yolcu araçlık fazla gümrük işlemi yapıldığı belirtildi.

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Akın akın Türkiye'ye geliyorlarAkın akın Türkiye'ye geliyorlarAvrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan Türkler, Kapıkule'de uzun kuyruklar oluşturdu.
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