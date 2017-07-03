03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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Okul müdürüne bombalı tuzak

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Okul müdürüne bombalı tuzak
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde okul müdürünün kamyonetine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu araçta hasar oluştu.
Okul müdürüne bombalı tuzak Okul müdürüne bombalı tuzak Okul müdürüne bombalı tuzak

Alınan bilgiye göre, Sumbas Türk Telekom Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu'na kısa süre önce müdür olarak atanan Osman Avcıoğlu, Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı Köyü yakınlarındaki lokantada yemek yedikten sonra bindiği 80 AH 432 plakalı kamyonetinin motor kısmında patlama meydana geldi. Motor bölümünde çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüren Avcıoğlu, aracı incelediğinde sağ ön tekerleğin iç kısmında bantla sarılı düzeneği fark etti.

Bomba imha ekibince yapılan incelemede düzeneğin boru tipi el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmada Avcıoğlu'nun kendisinden önceki okul müdürüNizamettin F. ile aralarında husumet bulunduğu, aynı gün Nizamettin F.'nin Avcıoğlu'na tehdit mesajları attığı tespit edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve plaka tanıma sisteminin incelenmesi sonucu olay günü otomobiliyle Osman Avcıoğlu'nu takip ettiği belirlenen Nizamettin F. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nizamettin F.'nin, olayı eniştesi Ali O.'nun planladığını söylemesi üzerine zanlı gözaltına alındı, suçunu itiraf eden Ali O. çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Bu arada, Avcıoğlu'nun okula müdür olarak atanmasının ardından Nizamettin F'nin başka bir ortaokulda müdür olarak görevlendirildiği öğrenildi.
Sumbas kaymakamlığı, Nizamettin F. hakkında idari soruşturma başlattı.

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