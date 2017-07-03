Yabancı alımı 4’e katlandı

Türkiye’nin büyüme performansı borsaya yabancı ilgisini patlattı. Net giriş, yaklaşık 4 kat artarak 2.2 milyar doları geçti. Endeks dünyada getiri sıralamasında ikinci oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen 2016'yı 630 milyon dolarlık net yabancı girişi ile yüzde 8.9 yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, 2017'nin ilk yarısında adeta tarih yazdı. Hükümetin, Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzere, ekonomiyi canlandırma adına sağladığı teşviklerin meyvesini vermesiyle birlikte ilk çeyrekte yüzde 5 büyüyen Türkiyepiyasalarına yabancı ilgisi katlandı.

5 YILIN EN YÜKSEK ALIMI



Yılbaşından bu yana geçen 25 haftalık süreçte, Borsa İstanbul'a net yabancı girişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 243 artarak 2 milyar 247 milyon doları geçti. Böylece, 2012 yılından bu yana en yüksek altı aylık yabancı girişi gerçekleşmiş oldu. Borsa İstanbul, yıl başından bu yana yüzde 28.5 ile dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası haline geldi. Net alım miktarındaki yaklaşık 4 katlık artış ve endeksteki yükselişin etkisiyle yabancıların hisse senedi portföyünün tutarı 48.3 milyar dolarla 29 Nisan 2016'dan bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı. Borsa İstanbul'da yabancı payı da yüzde 65'i geçerek 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



TAHVİL-BONOYA HÜCUM



Türkiye piyasalarına yabancı ilgisi sadece hisse senedi ile sınırlı kalmadı. Yabancı yatırımcıların bu yılın ilk altı ayındaki tahvil- bono piyasasında net alımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 oranında artarak 3 milyar 614 milyon dolara ulaştı. Yabancının tahvil-bono portföyü ise 31 milyar 365 milyon dolarla 11 Kasım 2016'dan buyanaki en yüksek seviyeye çıktı.



BANKALAR LOKOMOTİF OLDU

Yılın ikinci çeyreğinde büyümenin yüzde 5'i aşması beklenirken, Kredi Garanti Fonu uygulaması bankacılık sektörünün kârlılığına olumlu yansıdı. Sektör, bu yılın ilk 4 ayında net kârını yüzde 60 artırarak 17.5 milyar liraya çıkardı. Borsada ise bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 31.7'ye ulaştı. Yabancılar bu yılın ilk 5 ayında en yüksek net alımı 227.2 milyon dolarla Garanti, 211.1 milyon dolarla İş Bankası C hisselerinde gerçekleştirdi.