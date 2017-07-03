03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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Kafaya bak! Yerli uçak gemisinden rahatsız oldu

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Kafaya bak! Yerli uçak gemisinden rahatsız oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uçak gemisi bizim için uzak bir hayal olmaktan çıktı" sözlerine Sözcü yazarı Can Ataklı'dan akılalmaz bir yorum geldi.
Kafaya bak! Yerli uçak gemisinden rahatsız oldu Kafaya bak! Yerli uçak gemisinden rahatsız oldu Kafaya bak! Yerli uçak gemisinden rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da, Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, savunma sanayiindeki çalışmalara değindi.

"Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan sorunlar savunma sanayiine gösterdiğimiz özenin ne denli doğru olduğunu gösteriyor" diyen Erdoğan, "Savaş gemileri konusunda özel sektör ve askeri tersanelerde tamamladığımız 14 adet projemiz var. 10 adet imzalanacak projemiz daha var. İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız, hiçbir endişe taşımıyorum. Uçak gemisi gibi projeler bizim için uzak bir hayal olmaktan çıktı" diye konuştu.

CAN ATAKLI RAHATSIZ OLDU

Erdoğan savunma sanayinin millileştirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalara Sözcü yazarı Can Ataklı'dan akılalmaz bir yorum geldi. Can Ataklı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda " Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız? " dedi.

Ataklı'nın bu yorumuna Twitter'dan tepki yağdı.

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