03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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Bardakçı'dan kapak 'Ayasofya' cevabı

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Bardakçı'dan kapak 'Ayasofya' cevabı
Ayasofya üzerinde yapılan 'Cami mi olmalı müze olarak mı kalmalı' tartışmaları devam ederken Murat Bardakçı'dan bir çıkış daha geldi.
Bardakçı'dan kapak 'Ayasofya' cevabı Bardakçı'dan kapak 'Ayasofya' cevabı Bardakçı'dan kapak 'Ayasofya' cevabı

Daha önce yaptığı ve Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasına yönelik çıkışıyla ses getiren tarihçi/gazeteci Murat Bardakçı canlı yayında gerekçeleriyle beraber bu konu hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

AYASOFYA KILIÇ HAKKIDIR, CAMİ YAPILMALIDIR

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bardakçı Ayasofya'nın acil olarak müze sınıfından çıkarılıp cami olarak kullanılmaya başlanması gerektiğini söyledi. Gerekçesini de, Ayasofya'nın İstanbul'un fethini sembollemesi olarak açıklayan Bardakçı "Kılıç hakkı diye bir şey vardır." dedi.

HAKAN ÇELİK'İN "80 BİN CAMİ VARKEN AYASOFYA'YA GEREK VAR MI" SORUSUNA MUHTEŞEM CEVAP

Hakan Çelik Bardakçı'nın sözlerine karşı çıktı ve "80 bin cami var, yetmiyor mu?" diye bir soru sorunca, Murat Bardakçı da muhteşem bir cevapla konuyu kapattı:

Sayıyla adetle sembolü karıştırmayın. İslamiyet'te kılıç hakkı diye bir şey vardır. Ayasofya da bir kılıç hakkıdır. 80 bin cami var diyorsunuz. Hangisi İstanbul'un fethinin sembolü, göstersenize bana. Sen de eskiden böyle gazeteci değildin. İstanbul'un fethini simgeleyen başka bir cami yoktur, cami dışında kullanılamaz, cami olmalı. Birilerine niye batıyor Ayasofya'nın cami olması çünkü fetih sembolüdür.

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