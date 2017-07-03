ABD anlaştı! İşgale başlıyorlar

Suriye kaynaklı haber sitelerinin bildirdiğine göre, ABD ordusu YPG ile yaptığı anlaşma gereği Rakka’daki Tabka Havalimanı’nda askeri üs kuracak.

Amerikan güçlerinin Tabka Havalimanındaki istasyonlarını ne ölçüde geliştirecekleri şu sıralar spekülasyona açık ve belirsizliğini koruyor.

Bazı kaynaklar, ABD’nin Suriye hükümetine bağlı güçleri Tabka’dan uzak tutmak ve partneri olan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin işgalini kolaylaştırmak için bölgeye yerleşeceğini savunurken başka kaynaklar ise bu üssün DAEŞ’le savaş için kullanacağını belirtiyor.

ABD’nin DAEŞ karşıtı koalisyon temsilcisi Brett McGurk’ün geçtiğimiz hafta çekilen fotoğraflarında Tabka'daki YPG'lileri ziyaret ettiği görülüyor.

Bölgedeki haber kaynakları, McGurk'ün, askeri yardımların artırılması konusunda YPG yöneticilerine söz verdiğini belirtmiş, görüşmede ayrıca, Rakka operasyonu nedeniyle göç eden sivillerin durumunun konuşulduğu öğrenilmişti. Ancak, Tabka Havalimanı ile ilgili anlaşmanın da bu ziyaret sırasında yapıldığı düşünülüyor.