Yunan sahil güvenliği Türk gemisine ateş açtı!

İskenderun'dan demir çelik yüklendikten sonra İzmit Körfezi'ne giden M/V ACT isimli yük gemisi, Rodos açıklarında uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan Limanı'na yanaşması istenen ancak kaptanın bu direktife uyamayacağını belirtip demir atmasının ardından Türk Sahil Güvenlik'e haber verdi. Türk karasularına yöneldiği esnada Yunan Sahil Güvenlik M/V ACT isimli yük gemisine silahlı saldırı düzenledi.
KAPTAN KONUŞTU
Ateş açılan Türk gemisinin kaptanı Haluk Sami Kalkavan CNN Türk'e şu açıklamalarda bulundu:
Tüm memlekete geçmiş olsun. Rodos Adası'ndan geçerken sahil koruma, derhal Rodos Limanı'na geminin çekilmesini talep ettiler. Kontrol edeceğiz dediler biz bunu kabul etmedik. Biz devamlı takip ve taciz ettiler. Bize durmamızı söylediler. Gemide 16 kurşun deliği var. Şu anda Türk sularındayız.