03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:30Güneş 05:30Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:48Yatsı 22:38
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 100.522 0.08
  • Altın: 139,817 -0.51
  • Dolar: 3,5558 1.22
  • Euro: 4,0390 0.74

Ders ve ek ders saatlerine düzenleme

»
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yöneti̇ci̇ ve öğretmenleri̇n ders ve ek ders saatleri yeniden düzenlendi.
Ders ve ek ders saatlerine düzenleme
Ders ve ek ders saatlerine düzenleme Ders ve ek ders saatlerine düzenleme Ders ve ek ders saatlerine düzenleme

Konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, komşu ülkelerde çıkan iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye'ye zorunlu göç eden vatandaşların topluma uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere 10 saate kadar ek ders görevi verilebilecek.

Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde yüksek öğrenimli olmak koşuluyla resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ve yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilecek.

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİNDE YENİ DÖNEM

İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin, daha önce ek ders kapsamında bulunan öğrenci, çırak ve aday çırakların iş yerindeki uygulamalı eğitimini izlemeleri, programa uygunluğunu denetlemeleri, sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamaları ve mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları görevler artık normal ders kapsamında değerlendirilecek.

Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde "işletmelerde meslek eğitimi" adıyla gösterilecek. İşletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak yeniden değerlendirilecek söz konusu dersler, okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre ders saatleri kapsamında verilecek.

SINAVDA ÖĞRENCİ OLMASA DA EK ÜCRET

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 11. Dairesince verilen 19 Haziran 2007 tarihli karar gereğince, karardan "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla" ifadesi kaldırıldı.

Buna göre, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri ve proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrenciler sınava girmeseler de her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenecek.

Kararla, "yüz yüze eğitim"in tanımı da değiştirildi. Yeni kararla, yüz yüze eğitim, "işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade eder" olarak tanımlandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ders ve ek ders saatlerine düzenlemeDers ve ek ders saatlerine düzenlemeMilli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yöneti̇ci̇ ve öğretmenleri̇n ders ve ek ders saatleri yeniden düzenlendi.
Yabancı alımı 4’e katlandıYabancı alımı 4’e katlandıTürkiye’nin büyüme performansı borsaya yabancı ilgisini patlattı. Net giriş, yaklaşık 4 kat artarak 2.2 milyar doları geçti. Endeks dünyada getiri sıralamasında ikinci oldu.
ABD bir ülkeyi listeden çıkardı!ABD bir ülkeyi listeden çıkardı!ABD'nin Türk Hava Yolları'nı da etkileyen (THY), ülkeye direkt uçuşlara uyguladığı 'kabinde laptop yasağı', Abu Dabi merkezli Etihad Havayolları için kaldırıldı.
Venezuela'da asgari ücrete yüzde 50 zamVenezuela'da asgari ücrete yüzde 50 zamVenezuela'da hükümet giderek derinleşen politik ve ekonomik krize karşı mücadele etmeye çalışıyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı.
İşte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşlarıİşte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşlarıMemurların yılın ikinci yarısı için alacakları zam oranları belli oldu. Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2017 Temmuz memur maaşları ne kadar olacak? Net memur maaşları ve en düşük memur maaşı...
Bunu yapan firmalara yüzde 20 vergi indirimiBunu yapan firmalara yüzde 20 vergi indirimiDemir veya alaşımsız çelikten telleri kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi yüzde 25'ten yüzde 5'e düşürüldü.
  • Tüm aboneleri ilgilendiriyor! Geriye dönük tam 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz..03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:35
  • Müthiş tahmin! Rekor üstüne rekor geliyor..03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:00
  • Kamu işçilerinin zam oranı belli oldu03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:54
  • Vatandaşa uyarı geldi! Pahalıya sakın almayın03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:45
  • ABD'de şokta! İki eyalet kepenk kapattı!03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:30
  • İşte memurların beklediği zam oranı!03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:12
  • Milyonları ilgilendiren zam haberi! Memur, İşçi, Emekli..03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:40
  • Çok çarpıcı Katar iddiası03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:05
  • Fotoğrafı ilk kez paraya basıldı03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:30
  • Her dairede zorunlu oluyor!03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri