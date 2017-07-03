Karaya vurdu! Ne olduğunu bilen yok

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Malibu sahiline vuran gizemli yaratık şaşırttı. Leo Carrillo plajında bulunan hayvanın ne olduğunu bilen yok. Kimileri sadece yaratığın Kaliforniya deniz tavşanı olduğunu düşünüyor.

'Gizemli plaj canavarı' internette yayılan görüntülerin ardından ünlü oldu. Yetkililere ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Malibu kentinde Leo Carrillo plajında karaya tuhaf bir yaratığın vurduğu bilgisi geldi.

Tuhaf görünümlü hayvanın ne olduğunu bilen kimse şimdilik yok. Yabancı medyanın deniz canavarı olarak adlandırdığı canlının arka kısmında iki adet top şeklinde çıkıntı var.





Yaratığın farkedilebilir bir ağzı ya da gözleri yok.

Kimileri canlının bit tür salyongoz ya da Kaliforniya deniz tavşanı olduğunu düşünüyor. Ancak tuhaf yaratık kabuğundna çıkmış bir deniz canlısını andırıyor.