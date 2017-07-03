Yunanistan haddini aştı! Türkiye hemen harekete geçti..

Dışişleri Bakanlığı, 'Konuyu takibe aldık, temaslarımız sürüyor. İlgili kurumlarımızla temas halindeyiz' ifadelerini kullandı.
TSK'DAN AÇIKLAMA:
Bölgeye bir hücumbot ve iki sahil güvenlik botunun derhal bölgeye gönderildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, ''03 Temmuz 2017 tarihinde Ege Denizi güneyinde Türk bandıralı ACT isimli ticaret gemisi ile ilgili olarak meydana gelen olay kapsamında; Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir hücumbot ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından iki sahil güvenlik botu derhal bölgeye sevk edilmiştir'' ifadeleri yer aldı.
03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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Dışişleri Bakanlığı, 'Konuyu takibe aldık, temaslarımız sürüyor. İlgili kurumlarımızla temas halindeyiz' ifadelerini kullandı.
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