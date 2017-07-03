Ülkede gerginlik! Mahalleyi kuşattılar

Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Asenovgrad ilçesi, ırkçı grupların protestolarına sahne oluyor. Bulgaristan, son bir haftayı ülkedeki Türklere ve Romanlara yönelik yapılan protestolarla geçirdi.



Türklerin yoğun olarak yaşadığı Asenovgrad ilçesinde yaşanan protestolar nedeniyle, bölgede yaşayan Türk ve Müslümanların günlük yaşamlarını devam ettirmekte zorlandıkları ve Bulgar güvenlik güçlerinin ilçe ve çevresinde geniş çaplı önlemler aldıkları belirtildi.



PİKNİK KAVGASI TÜM ÜLKEYE YAYILDI



Olayların fitilini ateşleyen geçtiğimiz hafta bir piknik alanında Türk kökenli bir grupla, Bulgar sporcular arasında yaşanan bir kavga oldu.



Bölgede yaşayan ve güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı olayların başlama nedenini şu sözlerle anlattı: "Türklerin pikniğe gittiği bir yerde, kürek çeken Bulgar sporcular da vardı. Kürek çeken iki kız suya düşünce, Türkler bunlara yardıma gidiyor. Ancak Bulgar kızlar bunu, kendi gruplarına 'sarkıntılık edildi' olarak anlatmışlar. Sonra Bulgarlar küreklerle gelerek Türklere saldırdılar. Orada birçok gencimiz yaralandı. Ambulanslarla hastaneye götürüldüler. Ancak doktorlar düzgün bir şekilde ilgilenmemişler. Daha sonra 9 Türk gözaltına alındı. Henüz hiçbiri mahkemeye çıkmış değil."



GÖRGÜ TANIĞI: EVDEN ÇIKAMIYORUZ, HASTANEYE GİDEMİYORUZ



Türk kökenli bir Asenovgrad sakini Pazar gecesi yaşananları, "Dün hiç dışarı çıkamadık. Bulgar polisi bizi çok iyi bir şekilde korudu. Bu akşam yine protesto var. Nereye varır bilmiyoruz. Açıkçası endişe duyuyoruz. Hastaneye gidemiyoruz, işe gitmiyoruz, markete gidemiyoruz. Facebook sayfalarımıza tehditler geliyor. Roman mahallesinden yardıma gelmek istediler ama Bulgarlar engellediler. İlk defa bu çapta olaylar oluyor. 30 senedir böyle bir şey görmemiştik. Bize, 'Siz buradan gidin. Türkiye'ye gidin, orada hakkınızı arayın. Sizin devletiniz burası değil.' diyorlar. Tamam Türk'üz ama, biz burada doğmuşuz, burası da bizim devletimiz, burada da haklarımız var. " ifadeleriyle anlatıyor.

HABERTÜRK