03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:30Güneş 05:30Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:48Yatsı 22:38
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 100.522 0.08
  • Altın: 139,817 -0.51
  • Dolar: 3,5558 1.22
  • Euro: 4,0390 0.74

Ülkede gerginlik! Mahalleyi kuşattılar

»
Ülkede gerginlik! Mahalleyi kuşattılar
Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Asenovgrad ilçesi, ırkçı grupların protestolarına sahne oluyor.
Ülkede gerginlik! Mahalleyi kuşattılar Ülkede gerginlik! Mahalleyi kuşattılar Ülkede gerginlik! Mahalleyi kuşattılar

Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Asenovgrad ilçesi, ırkçı grupların protestolarına sahne oluyor. Bulgaristan, son bir haftayı ülkedeki Türklere ve Romanlara yönelik yapılan protestolarla geçirdi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Asenovgrad ilçesinde yaşanan protestolar nedeniyle, bölgede yaşayan Türk ve Müslümanların günlük yaşamlarını devam ettirmekte zorlandıkları ve Bulgar güvenlik güçlerinin ilçe ve çevresinde geniş çaplı önlemler aldıkları belirtildi.
 
PİKNİK KAVGASI TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Olayların fitilini ateşleyen geçtiğimiz hafta bir piknik alanında Türk kökenli bir grupla, Bulgar sporcular arasında yaşanan bir kavga oldu.

Bölgede yaşayan ve güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı olayların başlama nedenini şu sözlerle anlattı: "Türklerin pikniğe gittiği bir yerde, kürek çeken Bulgar sporcular da vardı. Kürek çeken iki kız suya düşünce, Türkler bunlara yardıma gidiyor. Ancak Bulgar kızlar bunu, kendi gruplarına 'sarkıntılık edildi' olarak anlatmışlar. Sonra Bulgarlar küreklerle gelerek Türklere saldırdılar. Orada birçok gencimiz yaralandı. Ambulanslarla hastaneye götürüldüler. Ancak doktorlar düzgün bir şekilde ilgilenmemişler. Daha sonra 9 Türk gözaltına alındı. Henüz hiçbiri mahkemeye çıkmış değil."
 

GÖRGÜ TANIĞI: EVDEN ÇIKAMIYORUZ, HASTANEYE GİDEMİYORUZ

Türk kökenli bir Asenovgrad sakini Pazar gecesi yaşananları, "Dün hiç dışarı çıkamadık. Bulgar polisi bizi çok iyi bir şekilde korudu. Bu akşam yine protesto var. Nereye varır bilmiyoruz. Açıkçası endişe duyuyoruz. Hastaneye gidemiyoruz, işe gitmiyoruz, markete gidemiyoruz. Facebook sayfalarımıza tehditler geliyor. Roman mahallesinden yardıma gelmek istediler ama Bulgarlar engellediler. İlk defa bu çapta olaylar oluyor. 30 senedir böyle bir şey görmemiştik. Bize, 'Siz buradan gidin. Türkiye'ye gidin, orada hakkınızı arayın. Sizin devletiniz burası değil.' diyorlar. Tamam Türk'üz ama, biz burada doğmuşuz, burası da bizim devletimiz, burada da haklarımız var. " ifadeleriyle anlatıyor.

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ülkede gerginlik! Mahalleyi kuşattılarÜlkede gerginlik! Mahalleyi kuşattılarBulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Asenovgrad ilçesi, ırkçı grupların protestolarına sahne oluyor.
Karaya vurdu! Ne olduğunu bilen yokKaraya vurdu! Ne olduğunu bilen yokABD'nin Kaliforniya eyaletinde Malibu sahiline vuran gizemli yaratık şaşırttı. Leo Carrillo plajında bulunan hayvanın ne olduğunu bilen yok. Kimileri sadece yaratığın Kaliforniya deniz tavşanı olduğunu düşünüyor.
ABD anlaştı! İşgale başlıyorlarABD anlaştı! İşgale başlıyorlarSuriye kaynaklı haber sitelerinin bildirdiğine göre, ABD ordusu YPG ile yaptığı anlaşma gereği Rakka’daki Tabka Havalimanı’nda askeri üs kuracak.
Bomba çıkış! Sabrımız taşmak üzereBomba çıkış! Sabrımız taşmak üzereKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya ait olan ve ABD’nin Aralık 2016'da el koyduğu 2 diplomatik yerleşkeyle ilgili olarak sert açıklamalarda bulundu.
Ruhani'den Türkiye'ye ikinci ağır suçlama! "Tehlikeli"Ruhani'den Türkiye'ye ikinci ağır suçlama! "Tehlikeli"İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’deki baraj projelerini eleştirdi.
Türkiye ile yeni kriz peşindeler! Skandal kararTürkiye ile yeni kriz peşindeler! Skandal kararBelçika’nın Flaman Bölgesi İçişleri Bakanı Homans, ülkenin en büyük camisi Fatih Camisi’nin resmi olarak ‘tanınırlığının kaldırıldığı’nı yazılı bir açıklamayla duyurdu.
  • Hawking: Trump Dünya'yı Venüs'e çevirecek03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:40
  • Fortune 500 Türkiye'nin birincisi Tüpraş oldu03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:50
  • Karanlık adam kirli para03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:25
  • Kral Salman'ı övmeyi abartınca işinden oldu!03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:10
  • Kral Selman'dan flaş Katar kararı!03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:46
  • İki ülkeyi arayıp talimat verdi: Baskıyı artırın!03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:20
  • Hamas lideri Heniyye: Ümmet kendi arasında değil İsrail'le çatışmalı03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Suudi Arabistan fena karıştı! Harekete geçti..03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:17
  • İran, Kuzey Irak'ı vuruyor!03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:07
  • Gündeme bomba gibi düşen açıklama: Savaşa hazırız!03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri