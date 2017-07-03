03 Temmuz 2017 Pazartesi9 Şevval 1438
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Başına 1 milyon ödül konulan terörist öldürüldü

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Başına 1 milyon ödül konulan "Asut Star" Kod isimli terörist, Bingöl’deki 11 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada öldürüldü.
Başına 1 milyon ödül konulan terörist öldürüldü
Başına 1 milyon ödül konulan terörist öldürüldü Başına 1 milyon ödül konulan terörist öldürüldü Başına 1 milyon ödül konulan terörist öldürüldü

Bingöl’de geçtiğimiz günlerde güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan ve 11 teröristin öldürüldüğü çatışmada öldürülenler arasında, İçişleri Bakanlığı tarafından yeşil listede aranan ve başına 1 milyon lira ödül konulan sözde Amedeyaleti yürütmesinden sorumlu "Asut Star" Kod isimli S.C. adlı teröristin de olduğu tespit edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bingöl ili Genç ilçesi Gerçekli köyü Kapılı mezrası kırsalında 27 Haziran 2017 günü gerçekleştirilen operasyonda 11 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Aşut Star kod adlı Ş.Ç.’nin sözde Amed eyaleti yürütmesinden sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği ve aranan teröristler listesinde 1 milyon liralık yeşil listede adının geçtiği tespit edilmiştir. Adı geçen teröristin sözde sorumlusu olduğu grubun Bingöl ili Genç ilçesinde 13 Ağustos 2015 tarihinde 1 uzman jandarma çavuşun şehit edilmesi, 13 Temmuz 2016 tarihinde Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığına, 16 Temmuz 2016 tarihinde Suveren Jandarma Karakol Komutanlığına, 31 Ağustos 2016 tarihinde Direkli Jandarma Karakol Komutanlığına silahlı saldırı olayları ile 4 Nisan 2017 tarihinde Döşekkaya köyü bölgesinde 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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