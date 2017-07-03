Dışişleri Bakanlığı'ndan Ege Denizi’nde Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açılmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İskenderun Limanı'ndan İzmit Limanı'na hareket halindeki Türk bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisine Rodos Adası açıklarında seyir halindeyken Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açıldığı öğrenilmiştir. İki Türk limanı arasında yük taşıyan ticari ve dolayısıyla silahsız bir gemiye hangi sebeple olursa olsun ateş açılmasının hiçbir şekilde izahı yoktur. Tek tesellimiz hadisede can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş olmasıdır” denildi.
Açıklamada, “Bu menfur olayda Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ege Denizi’nde Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açılmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
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