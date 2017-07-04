Filistinli çiftçiden anlamlı hareket!

Filistinli çiftçi Ayid Burnat, bazı Arap ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'a desteğini ifade etmek için Batı Şeria'daki evini El Cezire televizyonuna bağışladığını söyledi.

Eşi ve üç çocuğuyla Ayrım Duvarı yakınında, Batı Şeria'nın Belin beldesinde yaşayan ve geçimini çiftçilik yaparak sağlayan Burnat (40), "Haksız bir ambargoya maruz kalan Katar'ın yanında olduğumu göstermek için evimi El Cezire televizyonuna bağışlıyorum." dedi.

Bunun kendisi için bir vefa borcu olduğunu ifade eden Burnat, "Anne ve babamı kaybettiğim 1982'deki Lübnan savaşından bu yana Katarlı yardım kuruluşlarından destek alıyorum." diye konuştu.

OĞLUNA KATAR EMİRİ'NİN ADINI VERCEK

Burnat ayrıca Ahmed olan oğlunun adını, Katar Emiri'ne atfen "Temim" olarak değiştirmek istediğini söyledi.

Katar'ın, Arap ve İslam dünyasındaki mazlumlara yönelik yardımlarına dikkati çeken Burnat, "Cömert bir ülke olan Katar, Arap ve İslam dünyasındaki mazlum halkların yanında yer aldı. Katar, uygulanan bu ambargo karşısında kendisine destek verilmesini hak ediyor." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a yönelik diplomatik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılmıştı.