Kritik zarflar BM'ye sunuldu!

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda yapılan 5'li toplantıda taraflar, adada çözüm bulunabilmesi için önerilerini Birleşmiş Milletler'e (BM) sundu.
Konferansın 6. gününde garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum kesimi temsilcileri, Le Regent Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide gözetimindeki konferansta önce 3 garantör ülke, "Güvenlik ve Garantiler " temel başlığı altında öneri paketlerini sundu.
Garantör ülkelerin ardından KKTC ve Güney Kıbrıs Rum tarafı da tüm başlıklardan oluşan önerileri paketlerini BM'ye sundu.
BM, kapalı zarflar içinde sunulan 5 öner, paketinin birer kopyasını taraflara dağıtacak.