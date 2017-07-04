04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:48Yatsı 22:37
    • 31°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 31°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 101.011 0.49
  • Altın: 139,844 0.19
  • Dolar: 3,5493 -0.18
  • Euro: 4,0296 -0.23

Mısır'da Karadavi'nin kızı ve damadına gözaltı!

»
Mısır'da Karadavi'nin kızı ve damadına gözaltı!
Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ula el-Karadavi ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden de olan eşi Husam Halef hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.
Mısır'da Karadavi'nin kızı ve damadına gözaltı! Mısır'da Karadavi'nin kızı ve damadına gözaltı! Mısır'da Karadavi'nin kızı ve damadına gözaltı!

Yargı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, “yasa dışı faaliyet gösteren örgüte (Ihvan) üye olmak ve devlet kurumlarının güvenliğini tehdit eden terör eylemi planlamak suçlaması ile el-Karadavi ve Halef haklarında tutuklama kararı çıkarıldığı" ifade edildi.

Ailenin avukatı Ahmed Ebu Ala Madi, Ulusal Güvenlik Savcılığının, müvekkilleri hakkında Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na (Ihvan) üye olmak suçlamasıyla 15 gün gözaltı kararı verdiğini söyledi.

El-Karadavi ve eşi Halef’in cuma günü, bayram tatili için gittikleri Mısır’ın kuzeyindeki Sahil el-Şemali bölgesinde gözaltına alındıklarını ifade eden avukat Madi, Mısır yasalarına göre normal şartlarda müvekkillerinin yarın serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi.

Mısır’da 3 Temmuz 2013'de darbenin ardından oluşturulan “meşruiyeti destek koalisyonu” üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Halef, Kahire Cinayet Mahkemesi tarafından Mart 2016’da serbest bırakılmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den bomba açıklama: Suriye’yi Rusya’ya bıraktıkABD'den bomba açıklama: Suriye’yi Rusya’ya bıraktıkABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, BM Genel Sekreteri’ne Suriye’nin kaderini Rusya’ya bıraktıklarını söylediği öne sürüldü.
Ruslar Türkiye'nin planını yazdı!Ruslar Türkiye'nin planını yazdı!Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Svobodnaya Pressa, Türkiye'nin Afrin için yaptığı hazırlıklara ilişkin bir yazı yayınladı.
Barzani'den şok referandum propagandası!Barzani'den şok referandum propagandası!Barzani'nin sitesi Rudaw, yayınladığı Kuzey Irak referandumuyla ilgili haritada, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunu sözde Kürdistan'a dahil etti!
FETÖ'cüler şikayet etti! En büyük cami yok sayıldıFETÖ'cüler şikayet etti! En büyük cami yok sayıldıBelçika'da Flaman bölgesi hükümeti, 'FETÖ üyelerinin hedef alındığı' gerekçesiyle ülkedeki en büyük cami olan Fatih Camii'ni tanımadığını açıkladı.
Macron'dan kritik OHAL kararı!Macron'dan kritik OHAL kararı!Fransa Cumhurbaşkanı OHAL'in kaldırılacağı tarihle ilgili açıklama yaptı.
Mısır'da Karadavi'nin kızı ve damadına gözaltı!Mısır'da Karadavi'nin kızı ve damadına gözaltı!Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ula el-Karadavi ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden de olan eşi Husam Halef hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.
  • Trump: İlginç şeyler oluyor!04 Temmuz 2017 Salı 08:51
  • Kritik zarflar BM'ye sunuldu!04 Temmuz 2017 Salı 08:51
  • 3 Temmuz: 'Devrim'e 'darbe'04 Temmuz 2017 Salı 08:42
  • Filistinli çiftçiden anlamlı hareket!04 Temmuz 2017 Salı 08:41
  • Fransa, İngiltere’yi o haritadan çıkardı!04 Temmuz 2017 Salı 08:40
  • Çin'den kritik açıklama: Rusya ile tarihin...04 Temmuz 2017 Salı 08:40
  • Suudi Arabistan şokta! Sayı 26'ya yükseldi04 Temmuz 2017 Salı 08:39
  • Çin'den ABD'ye sert ültimatom!04 Temmuz 2017 Salı 08:38
  • Kuzey Kore'den Japonya'ya füze!04 Temmuz 2017 Salı 08:06
  • 'ABD askerleri bize lazım, geri çekmeyin'04 Temmuz 2017 Salı 07:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri