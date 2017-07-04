04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Tarıma yeni nesil teşvikler geliyor

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Tarıma yeni nesil teşvikler geliyor
Enflasyonu tetikleyen gıda fiyatlarını aşağı çekmek için çalışmalar hızlandı. Üretimi teşvik eden uygulamalar yeni bir strateji kapsamında devreye giriyor.
Tarıma yeni nesil teşvikler geliyor Tarıma yeni nesil teşvikler geliyor Tarıma yeni nesil teşvikler geliyor

Hükümet, tüketicinin şikâyet ettiği ve enflasyonu tetikleyen gıda fiyatlarını aşağı çekmek için adeta seferberlik ilan etti.

Et, sebze, meyve, bakliyat fiyatlarını dengelemek için alınan gümrük, ithalat tedbirlerinin ardından dış ticaret tedbirleri otomatik olarak devreye girecek.

Bu yeni mekanizma günün koşullarına göre güncellenecek. Sera teşvikleri başta olmak üzere taze meyve-sebze üretimini teşvik eden uygulamalar yeni bir strateji kapsamında devreye giriyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre "gıda tedbirleri paketi" kapsamında ithalat ile karşılanan ürünlere ilişkin üretim planlaması yapıldı ve bunların üretileceği havzalar belirlendi. Meyve-sebzede hasattan tüketime kadarki süreçteki yüksek fire ortadan kaldırılıyor. Aracılık maliyetleri aşağı çekiliyor.

HEDEF FİYAT İSTİKRARI

Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, gıdada fiyat istikrarını sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ürün hasat sonrası ayıklanıp sınıflandırılacak. Uygun şekilde paketlenip nakliye yapılacak, tüketiciye ulaşana kadar soğuk zincir içinde kalacak. Stokların denetimine ilişkin tedbirler de devreye girecek. Nohut, fasulye, buğday, arpa, incir gibi ürünlerin stoklarını inceleyeceğiz" dedi. Gıda Komitesi kararlarına ilişkin de etki analizi yapacaklarını anlatan Tüfenkci, sebze-meyvede sera ürünlerine ilişkin ihracat teşviklerinin yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

UCUZ KREDİ İMKÂNI

Lojistik merkez kuracak olanlara düşük faizli kredi imkânı verileceğini belirten Bakan Tüfenkci, taze meyve-sebzede fireyi azaltmak için teşvikler verileceğini vurguladı. Bu kapsamdaki kredilere, üretim konuları bazında üst limitler dâhilinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Ürün üretimine yönelik olarak, evvelce kullandırılmış faiz indirimli kredi bulunması halinde, öncelikle söz konusu risk tahsil ve tasfiye edilecek.

SUNİ FİYATLAR ÖNLENİYOR

Gıda Komitesi fiyatları tek tek inceleyip sektördeki tıkanıklıkları listeleyip çözüm odaklı adımlar atmaya devam ediyor. Suni fiyatları önlemek için alternatifler ortaya konulacak. Çiftçiden markete kadar olan süreç hal kayıt sisteminden izleniyor. Stok takibi yapılırken, fiyat artışı yaşanan ürünlere karşı ithalat seçeneği de dâhil her türlü tedbir alınıyor.

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