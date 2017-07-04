Çok zengin bir ülke ama...

Nijer, yeraltı kaynakları açısından oldukça zengin bir ülke, ancak kaynaklarını diğer ülkeler kullanıyor.

Dünyanın en zengin uranyum, altın ve petrolkaynakları ile tarıma elverişli alanlara sahip Nijer'de halk bu zenginlikten istifade edemiyor. Muazzam yeraltı kaynaklarının büyük bir kısmının Fransa, Çin, ABD, Hindistan ve Kanada gibi ülkeler tarafından kullanıldığı Nijer'de halk sefalet içinde yaşıyor.

AA muhabirine konuşan akademisyen ve araştırmacı Muhammed Ağ Muhammed, Nijer topraklarının yüzde 80'lik bölümünün zengin madenlerle dolu çöllerden geriye kalan yüzde 20'lik kısmının ise tarıma elverişli arazilerden oluştuğunu, fakat bilinçsizlik, cehalet ve iradenin olmaması nedeniyle "yeraltı kaynaklarınca zengin ama halkı fakir bir ülke" paradoksunun oluşmasına neden olduğuna işaret etti.

URANYUMDA 4. ÜLKE

Nijer'in ekonomik açıdan bir ülkenin kalkınması için yeterli yer altı kaynaklarına sahip olduğunu ve uranyum sahalarına sahip ülkelerin 4. sırasında olduğunu aktaran Muhammed, Fransa'nın Areva Nükleer Enerji Şirketi'nin büyük oranda bu kaynağı kullandığını belirtti. Muhammed, Nijer'de bulunan uranyumun, Fransa'nın nükleer enerji ihtiyacının yüzde 35'ini, elektrik ihtiyacının ise yüzde 75'ini karşıladığını kaydetti.

Muhammed, "Batılı ülkeler, her ne kadar insani değerlerle ilgili söylemlerde bulunsa da kapitalizm ve kazanç elde etme fikriyle, yer altı kaynaklarını ele geçirmek için Afrika'da sömürgenin devam etmesini istiyor." dedi.

'PETROLÜ BATILILAR İŞLETİYOR'

Nijer'in büyük petrol kuyularına sahip olduğunu vurgulayan Muhammed, bunların resmi olarak çıkarılması ve bazı Batı Afrika ülkelerine ihraç edilmesinin yakın bir zamanda başladığını aktardı. Muhammed, petrol üreten şirketlerin batılı olduğunu, bu şirketlerin genellikle uzun vadeli anlaşmalar imzalayarak pastadaki en büyük payı aldıklarını dile getirdi.

Altın madeni açısından da zengin olan Nijer'de, yer üstünde de bazı bölgelerde altına rastlamanın mümkün olduğunu ancak çıkarmak için kullanılan teknolojinin pahalı olması sebebiyle halkın sondaj yapamadığını aktaran Muhammed, bunlardan sadece maddi gücü yerinde olan iş adamları faydalandığını, böylece zenginlerin daha zengin fakirlerin daha fakir olduğunu ifade etti.

'10 YILDIR FRANSA TEK BAŞINA KULLANIYOR'

Nijer'in kaynaklarını 10 yıldan beri tek başına Fransa'nın kullandığını aktaran Araştırmacı Seyyid Ağmar Veled Şeyhna, Fransa'nın yanı sıra kaynakların Çin, ABD, Hindistan ve Kanada tarafından da kullanıldığını belirtti.

Şeyhna, Mamadou Tanja'nın, devlet başkanlığı döneminde (1999-2010) uranyum konusunda Areva Şirketi'yle yeniden müzakerelerin başlaması için adım attığını, uranyumun yanı sıra diğer maden sahaları için yatırım yapılmasına yönelik Çin, Hindistan ve Kanadalı şirketlere pek çok ruhsat verdiğini kaydetti.